Al Muhabshol Alawi

RakyatJelata

Al Muhabshol Alawi
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
OctaFX-Real2
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
13
Profit Trade:
12 (92.30%)
Loss Trade:
1 (7.69%)
Best Trade:
21.84 USD
Worst Trade:
-24.22 USD
Profitto lordo:
68.26 USD (6 819 pips)
Perdita lorda:
-24.22 USD (2 422 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (30.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
37.31 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.37
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
19 minuti
Fattore di recupero:
1.82
Long Trade:
9 (69.23%)
Short Trade:
4 (30.77%)
Fattore di profitto:
2.82
Profitto previsto:
3.39 USD
Profitto medio:
5.69 USD
Perdita media:
-24.22 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-24.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-24.22 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
24.22 USD (5.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 44
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 4.4K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +21.84 USD
Worst Trade: -24 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +30.95 USD
Massima perdita consecutiva: -24.22 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ECN
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
1.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
1.19 × 479
BDSwissGlobal-Server01
1.34 × 220
OctaFX-Real2
1.51 × 434
ICMarketsSC-MT5-4
1.55 × 53
Alpari-MT5
1.80 × 284
OctaFX-Real
2.04 × 113
FusionMarkets-Live
2.45 × 83
ICMarketsSC-MT5
3.18 × 100
CapitalPointTrading-MT5-4
3.63 × 19
ZeroMarkets-Live
5.59 × 310
Pepperstone-MT5-Live01
6.00 × 1
XMTrading-MT5 3
6.39 × 292
FBS-Real
7.25 × 4
Exness-MT5Real24
7.45 × 22
RoboForex-Pro
8.37 × 486
Deriv-Server
10.67 × 6
FXGT-Live
14.72 × 318
2026.01.12 18:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 10:56
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.12 10:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 10:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
