- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
15
Transacciones Rentables:
14 (93.33%)
Transacciones Irrentables:
1 (6.67%)
Mejor transacción:
21.84 USD
Peor transacción:
-24.22 USD
Beneficio Bruto:
69.05 USD (6 897 pips)
Pérdidas Brutas:
-24.22 USD (2 422 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (31.74 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
37.31 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.35
Actividad comercial:
26.14%
Carga máxima del depósito:
87.91%
Último trade:
42 minutos
Trades a la semana:
18
Tiempo medio de espera:
26 minutos
Factor de Recuperación:
1.85
Transacciones Largas:
10 (66.67%)
Transacciones Cortas:
5 (33.33%)
Factor de Beneficio:
2.85
Beneficio Esperado:
2.99 USD
Beneficio medio:
4.93 USD
Pérdidas medias:
-24.22 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-24.22 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-24.22 USD (1)
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
24.22 USD (5.54%)
Reducción relativa:
De balance:
5.54% (24.22 USD)
De fondos:
7.56% (33.63 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|45
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|4.5K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +21.84 USD
Peor transacción: -24 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +31.74 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -24.22 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OctaFX-Real2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.19 × 479
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.34 × 220
|
OctaFX-Real2
|1.51 × 434
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.55 × 53
|
Alpari-MT5
|1.80 × 284
|
OctaFX-Real
|2.04 × 113
|
FusionMarkets-Live
|2.45 × 83
|
ICMarketsSC-MT5
|3.18 × 100
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|3.63 × 19
|
ZeroMarkets-Live
|5.59 × 310
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.00 × 1
|
XMTrading-MT5 3
|6.39 × 292
|
FBS-Real
|7.25 × 4
|
Exness-MT5Real24
|7.45 × 22
|
RoboForex-Pro
|8.37 × 486
|
Deriv-Server
|10.67 × 6
|
FXGT-Live
|14.72 × 318
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
11%
0
0
USD
USD
445
USD
USD
1
0%
15
93%
26%
2.85
2.99
USD
USD
8%
1:100