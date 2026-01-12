SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / RakyatJelata
Al Muhabshol Alawi

RakyatJelata

Al Muhabshol Alawi
0 comentários
1 semana
0 / 0 USD
0%
OctaFX-Real2
1:30
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
13
Negociações com lucro:
12 (92.30%)
Negociações com perda:
1 (7.69%)
Melhor negociação:
21.84 USD
Pior negociação:
-24.22 USD
Lucro bruto:
68.26 USD (6 819 pips)
Perda bruta:
-24.22 USD (2 422 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (30.95 USD)
Máximo lucro consecutivo:
37.31 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.37
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
9 horas atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
19 minutos
Fator de recuperação:
1.82
Negociações longas:
9 (69.23%)
Negociações curtas:
4 (30.77%)
Fator de lucro:
2.82
Valor esperado:
3.39 USD
Lucro médio:
5.69 USD
Perda média:
-24.22 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-24.22 USD)
Máxima perda consecutiva:
-24.22 USD (1)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
24.22 USD (5.54%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 44
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 4.4K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +21.84 USD
Pior negociação: -24 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +30.95 USD
Máxima perda consecutiva: -24.22 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OctaFX-Real2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

RoboForex-ECN
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
1.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
1.19 × 479
BDSwissGlobal-Server01
1.34 × 220
OctaFX-Real2
1.51 × 434
ICMarketsSC-MT5-4
1.55 × 53
Alpari-MT5
1.80 × 284
OctaFX-Real
2.04 × 113
FusionMarkets-Live
2.45 × 83
ICMarketsSC-MT5
3.18 × 100
CapitalPointTrading-MT5-4
3.63 × 19
ZeroMarkets-Live
5.59 × 310
Pepperstone-MT5-Live01
6.00 × 1
XMTrading-MT5 3
6.39 × 292
FBS-Real
7.25 × 4
Exness-MT5Real24
7.45 × 22
RoboForex-Pro
8.37 × 486
Deriv-Server
10.67 × 6
FXGT-Live
14.72 × 318
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2026.01.12 18:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 10:56
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.12 10:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 10:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar