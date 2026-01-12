SinyallerBölümler
Rizal Resmana

Rizal Resmana fxid

Rizal Resmana
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
0%
GOMarketsMU-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
15
Kârla kapanan işlemler:
8 (53.33%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (46.67%)
En iyi işlem:
3.63 USD
En kötü işlem:
-7.37 USD
Brüt kâr:
13.76 USD (16 420 pips)
Brüt zarar:
-19.83 USD (2 249 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (2.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3.63 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.13
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
67 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
-0.63
Alış işlemleri:
5 (33.33%)
Satış işlemleri:
10 (66.67%)
Kâr faktörü:
0.69
Beklenen getiri:
-0.40 USD
Ortalama kâr:
1.72 USD
Ortalama zarar:
-2.83 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-7.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7.37 USD (1)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.07 USD
Maksimum:
9.70 USD (15.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 7
XAUUSD 4
USDJPY 2
AUDUSD 1
BTCUSD 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 0
XAUUSD -5
USDJPY -4
AUDUSD 1
BTCUSD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -46
XAUUSD -532
USDJPY -546
AUDUSD 148
BTCUSD 15K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3.63 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +2.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.37 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GOMarketsMU-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XMTrading-MT5
7.68 × 62
GOMarketsMU-Live
11.94 × 18
FXGT-Live
13.33 × 3
İnceleme yok
2026.01.12 06:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.12 06:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 67 days
