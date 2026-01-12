- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
15
Kârla kapanan işlemler:
8 (53.33%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (46.67%)
En iyi işlem:
3.63 USD
En kötü işlem:
-7.37 USD
Brüt kâr:
13.76 USD (16 420 pips)
Brüt zarar:
-19.83 USD (2 249 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (2.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3.63 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.13
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
67 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
-0.63
Alış işlemleri:
5 (33.33%)
Satış işlemleri:
10 (66.67%)
Kâr faktörü:
0.69
Beklenen getiri:
-0.40 USD
Ortalama kâr:
1.72 USD
Ortalama zarar:
-2.83 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-7.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7.37 USD (1)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.07 USD
Maksimum:
9.70 USD (15.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|7
|XAUUSD
|4
|USDJPY
|2
|AUDUSD
|1
|BTCUSD
|1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|0
|XAUUSD
|-5
|USDJPY
|-4
|AUDUSD
|1
|BTCUSD
|2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-46
|XAUUSD
|-532
|USDJPY
|-546
|AUDUSD
|148
|BTCUSD
|15K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3.63 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +2.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.37 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GOMarketsMU-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
