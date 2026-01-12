- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
15
利益トレード:
8 (53.33%)
損失トレード:
7 (46.67%)
ベストトレード:
3.63 USD
最悪のトレード:
-7.37 USD
総利益:
13.76 USD (16 420 pips)
総損失:
-19.83 USD (2 249 pips)
最大連続の勝ち:
2 (2.69 USD)
最大連続利益:
3.63 USD (1)
シャープレシオ:
-0.13
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
67 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
-0.63
長いトレード:
5 (33.33%)
短いトレード:
10 (66.67%)
プロフィットファクター:
0.69
期待されたペイオフ:
-0.40 USD
平均利益:
1.72 USD
平均損失:
-2.83 USD
最大連続の負け:
1 (-7.37 USD)
最大連続損失:
-7.37 USD (1)
月間成長:
0.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
6.07 USD
最大の:
9.70 USD (15.36%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|7
|XAUUSD
|4
|USDJPY
|2
|AUDUSD
|1
|BTCUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|0
|XAUUSD
|-5
|USDJPY
|-4
|AUDUSD
|1
|BTCUSD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|-46
|XAUUSD
|-532
|USDJPY
|-546
|AUDUSD
|148
|BTCUSD
|15K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +3.63 USD
最悪のトレード: -7 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +2.69 USD
最大連続損失: -7.37 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"GOMarketsMU-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
XMTrading-MT5
|7.68 × 62
|
GOMarketsMU-Live
|11.94 × 18
|
FXGT-Live
|13.33 × 3
レビューなし