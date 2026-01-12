シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Rizal Resmana fxid
Rizal Resmana

Rizal Resmana fxid

Rizal Resmana
レビュー0件
2週間
0 / 0 USD
0%
GOMarketsMU-Live
1:100
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
15
利益トレード:
8 (53.33%)
損失トレード:
7 (46.67%)
ベストトレード:
3.63 USD
最悪のトレード:
-7.37 USD
総利益:
13.76 USD (16 420 pips)
総損失:
-19.83 USD (2 249 pips)
最大連続の勝ち:
2 (2.69 USD)
最大連続利益:
3.63 USD (1)
シャープレシオ:
-0.13
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
67 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
-0.63
長いトレード:
5 (33.33%)
短いトレード:
10 (66.67%)
プロフィットファクター:
0.69
期待されたペイオフ:
-0.40 USD
平均利益:
1.72 USD
平均損失:
-2.83 USD
最大連続の負け:
1 (-7.37 USD)
最大連続損失:
-7.37 USD (1)
月間成長:
0.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
6.07 USD
最大の:
9.70 USD (15.36%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 7
XAUUSD 4
USDJPY 2
AUDUSD 1
BTCUSD 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 0
XAUUSD -5
USDJPY -4
AUDUSD 1
BTCUSD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD -46
XAUUSD -532
USDJPY -546
AUDUSD 148
BTCUSD 15K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +3.63 USD
最悪のトレード: -7 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +2.69 USD
最大連続損失: -7.37 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"GOMarketsMU-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

XMTrading-MT5
7.68 × 62
GOMarketsMU-Live
11.94 × 18
FXGT-Live
13.33 × 3
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2026.01.12 06:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.12 06:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 67 days
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録