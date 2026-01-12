- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
15
盈利交易:
8 (53.33%)
亏损交易:
7 (46.67%)
最好交易:
3.63 USD
最差交易:
-7.37 USD
毛利:
13.76 USD (16 420 pips)
毛利亏损:
-19.83 USD (2 249 pips)
最大连续赢利:
2 (2.69 USD)
最大连续盈利:
3.63 USD (1)
夏普比率:
-0.13
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
67 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
12 小时
采收率:
-0.63
长期交易:
5 (33.33%)
短期交易:
10 (66.67%)
利润因子:
0.69
预期回报:
-0.40 USD
平均利润:
1.72 USD
平均损失:
-2.83 USD
最大连续失误:
1 (-7.37 USD)
最大连续亏损:
-7.37 USD (1)
每月增长:
0.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
6.07 USD
最大值:
9.70 USD (15.36%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|7
|XAUUSD
|4
|USDJPY
|2
|AUDUSD
|1
|BTCUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|0
|XAUUSD
|-5
|USDJPY
|-4
|AUDUSD
|1
|BTCUSD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|-46
|XAUUSD
|-532
|USDJPY
|-546
|AUDUSD
|148
|BTCUSD
|15K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3.63 USD
最差交易: -7 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +2.69 USD
最大连续亏损: -7.37 USD
