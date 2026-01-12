信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Rizal Resmana fxid
Rizal Resmana

Rizal Resmana fxid

Rizal Resmana
0条评论
2
0 / 0 USD
0%
GOMarketsMU-Live
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
15
盈利交易:
8 (53.33%)
亏损交易:
7 (46.67%)
最好交易:
3.63 USD
最差交易:
-7.37 USD
毛利:
13.76 USD (16 420 pips)
毛利亏损:
-19.83 USD (2 249 pips)
最大连续赢利:
2 (2.69 USD)
最大连续盈利:
3.63 USD (1)
夏普比率:
-0.13
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
67 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
12 小时
采收率:
-0.63
长期交易:
5 (33.33%)
短期交易:
10 (66.67%)
利润因子:
0.69
预期回报:
-0.40 USD
平均利润:
1.72 USD
平均损失:
-2.83 USD
最大连续失误:
1 (-7.37 USD)
最大连续亏损:
-7.37 USD (1)
每月增长:
0.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
6.07 USD
最大值:
9.70 USD (15.36%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 7
XAUUSD 4
USDJPY 2
AUDUSD 1
BTCUSD 1
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 0
XAUUSD -5
USDJPY -4
AUDUSD 1
BTCUSD 2
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD -46
XAUUSD -532
USDJPY -546
AUDUSD 148
BTCUSD 15K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +3.63 USD
最差交易: -7 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +2.69 USD
最大连续亏损: -7.37 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 GOMarketsMU-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

XMTrading-MT5
7.68 × 62
GOMarketsMU-Live
11.94 × 18
FXGT-Live
13.33 × 3
没有评论
2026.01.12 06:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.12 06:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 67 days
