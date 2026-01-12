시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Rizal Resmana fxid
Rizal Resmana

Rizal Resmana fxid

Rizal Resmana
0 리뷰
1
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 -25%
GOMarketsMU-Live
1:100
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
15
이익 거래:
8 (53.33%)
손실 거래:
7 (46.67%)
최고의 거래:
3.63 USD
최악의 거래:
-7.37 USD
총 수익:
13.76 USD (16 420 pips)
총 손실:
-19.83 USD (2 249 pips)
연속 최대 이익:
2 (2.69 USD)
연속 최대 이익:
3.63 USD (1)
샤프 비율:
-0.13
거래 활동:
0.00%
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
68 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
12 시간
회복 요인:
-0.63
롱(주식매수):
5 (33.33%)
숏(주식차입매도):
10 (66.67%)
수익 요인:
0.69
기대수익:
-0.40 USD
평균 이익:
1.72 USD
평균 손실:
-2.83 USD
연속 최대 손실:
1 (-7.37 USD)
연속 최대 손실:
-7.37 USD (1)
월별 성장률:
0.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
6.07 USD
최대한의:
9.70 USD (15.36%)
상대적 삭감:
잔고별:
29.27% (9.70 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD 7
XAUUSD 4
USDJPY 2
AUDUSD 1
BTCUSD 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD 0
XAUUSD -5
USDJPY -4
AUDUSD 1
BTCUSD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD -46
XAUUSD -532
USDJPY -546
AUDUSD 148
BTCUSD 15K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +3.63 USD
최악의 거래: -7 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +2.69 USD
연속 최대 손실: -7.37 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "GOMarketsMU-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

XMTrading-MT5
7.68 × 62
GOMarketsMU-Live
11.94 × 18
FXGT-Live
13.33 × 3
리뷰 없음
2026.01.12 06:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.12 06:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 67 days
