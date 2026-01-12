- 자본
트레이드:
15
이익 거래:
8 (53.33%)
손실 거래:
7 (46.67%)
최고의 거래:
3.63 USD
최악의 거래:
-7.37 USD
총 수익:
13.76 USD (16 420 pips)
총 손실:
-19.83 USD (2 249 pips)
연속 최대 이익:
2 (2.69 USD)
연속 최대 이익:
3.63 USD (1)
샤프 비율:
-0.13
거래 활동:
0.00%
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
68 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
12 시간
회복 요인:
-0.63
롱(주식매수):
5 (33.33%)
숏(주식차입매도):
10 (66.67%)
수익 요인:
0.69
기대수익:
-0.40 USD
평균 이익:
1.72 USD
평균 손실:
-2.83 USD
연속 최대 손실:
1 (-7.37 USD)
연속 최대 손실:
-7.37 USD (1)
월별 성장률:
0.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
6.07 USD
최대한의:
9.70 USD (15.36%)
상대적 삭감:
잔고별:
29.27% (9.70 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|7
|XAUUSD
|4
|USDJPY
|2
|AUDUSD
|1
|BTCUSD
|1

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|0
|XAUUSD
|-5
|USDJPY
|-4
|AUDUSD
|1
|BTCUSD
|2

5 10 15 20

5 10 15 20

5 10 15 20
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|-46
|XAUUSD
|-532
|USDJPY
|-546
|AUDUSD
|148
|BTCUSD
|15K

2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K

2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K

2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
