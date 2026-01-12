- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
15
Transacciones Rentables:
8 (53.33%)
Transacciones Irrentables:
7 (46.67%)
Mejor transacción:
3.63 USD
Peor transacción:
-7.37 USD
Beneficio Bruto:
13.76 USD (16 420 pips)
Pérdidas Brutas:
-19.83 USD (2 249 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
2 (2.69 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3.63 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.13
Actividad comercial:
4.87%
Carga máxima del depósito:
76.62%
Último trade:
32 minutos
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
12 horas
Factor de Recuperación:
-0.63
Transacciones Largas:
5 (33.33%)
Transacciones Cortas:
10 (66.67%)
Factor de Beneficio:
0.69
Beneficio Esperado:
-0.40 USD
Beneficio medio:
1.72 USD
Pérdidas medias:
-2.83 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-7.37 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-7.37 USD (1)
Crecimiento al mes:
0.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
6.07 USD
Máxima:
9.70 USD (15.36%)
Reducción relativa:
De balance:
29.27% (9.70 USD)
De fondos:
3.58% (1.05 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|7
|XAUUSD
|4
|USDJPY
|2
|AUDUSD
|1
|BTCUSD
|1
|
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|0
|XAUUSD
|-5
|USDJPY
|-4
|AUDUSD
|1
|BTCUSD
|2
|
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|-46
|XAUUSD
|-532
|USDJPY
|-546
|AUDUSD
|148
|BTCUSD
|15K
|
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +3.63 USD
Peor transacción: -7 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +2.69 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -7.37 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "GOMarketsMU-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
XMTrading-MT5
|7.68 × 62
|
GOMarketsMU-Live
|11.94 × 18
|
FXGT-Live
|13.33 × 3
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-25%
0
0
USD
USD
29
USD
USD
1
0%
15
53%
5%
0.69
-0.40
USD
USD
29%
1:100