SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Rizal Resmana fxid
Rizal Resmana

Rizal Resmana fxid

Rizal Resmana
0 comentarios
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -25%
GOMarketsMU-Live
1:100
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
15
Transacciones Rentables:
8 (53.33%)
Transacciones Irrentables:
7 (46.67%)
Mejor transacción:
3.63 USD
Peor transacción:
-7.37 USD
Beneficio Bruto:
13.76 USD (16 420 pips)
Pérdidas Brutas:
-19.83 USD (2 249 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
2 (2.69 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3.63 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.13
Actividad comercial:
4.87%
Carga máxima del depósito:
76.62%
Último trade:
32 minutos
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
12 horas
Factor de Recuperación:
-0.63
Transacciones Largas:
5 (33.33%)
Transacciones Cortas:
10 (66.67%)
Factor de Beneficio:
0.69
Beneficio Esperado:
-0.40 USD
Beneficio medio:
1.72 USD
Pérdidas medias:
-2.83 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-7.37 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-7.37 USD (1)
Crecimiento al mes:
0.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
6.07 USD
Máxima:
9.70 USD (15.36%)
Reducción relativa:
De balance:
29.27% (9.70 USD)
De fondos:
3.58% (1.05 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 7
XAUUSD 4
USDJPY 2
AUDUSD 1
BTCUSD 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 0
XAUUSD -5
USDJPY -4
AUDUSD 1
BTCUSD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD -46
XAUUSD -532
USDJPY -546
AUDUSD 148
BTCUSD 15K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +3.63 USD
Peor transacción: -7 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +2.69 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -7.37 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "GOMarketsMU-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

XMTrading-MT5
7.68 × 62
GOMarketsMU-Live
11.94 × 18
FXGT-Live
13.33 × 3
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2026.01.12 06:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.12 06:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 67 days
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Rizal Resmana fxid
30 USD al mes
-25%
0
0
USD
29
USD
1
0%
15
53%
5%
0.69
-0.40
USD
29%
1:100
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.