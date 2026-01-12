- Crescimento
Negociações:
15
Negociações com lucro:
8 (53.33%)
Negociações com perda:
7 (46.67%)
Melhor negociação:
3.63 USD
Pior negociação:
-7.37 USD
Lucro bruto:
13.76 USD (16 420 pips)
Perda bruta:
-19.83 USD (2 249 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (2.69 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3.63 USD (1)
Índice de Sharpe:
-0.13
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
67 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
-0.63
Negociações longas:
5 (33.33%)
Negociações curtas:
10 (66.67%)
Fator de lucro:
0.69
Valor esperado:
-0.40 USD
Lucro médio:
1.72 USD
Perda média:
-2.83 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-7.37 USD)
Máxima perda consecutiva:
-7.37 USD (1)
Crescimento mensal:
0.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
6.07 USD
Máximo:
9.70 USD (15.36%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|7
|XAUUSD
|4
|USDJPY
|2
|AUDUSD
|1
|BTCUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|0
|XAUUSD
|-5
|USDJPY
|-4
|AUDUSD
|1
|BTCUSD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|-46
|XAUUSD
|-532
|USDJPY
|-546
|AUDUSD
|148
|BTCUSD
|15K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "GOMarketsMU-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
XMTrading-MT5
|7.68 × 62
|
GOMarketsMU-Live
|11.94 × 18
|
FXGT-Live
|13.33 × 3
