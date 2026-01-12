- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
15
Gewinntrades:
8 (53.33%)
Verlusttrades:
7 (46.67%)
Bester Trade:
3.63 USD
Schlechtester Trade:
-7.37 USD
Bruttoprofit:
13.76 USD (16 420 pips)
Bruttoverlust:
-19.83 USD (2 249 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
2 (2.69 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3.63 USD (1)
Sharpe Ratio:
-0.13
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
67 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
12 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.63
Long-Positionen:
5 (33.33%)
Short-Positionen:
10 (66.67%)
Profit-Faktor:
0.69
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.40 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.72 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.83 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-7.37 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-7.37 USD (1)
Wachstum pro Monat :
0.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
6.07 USD
Maximaler:
9.70 USD (15.36%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|7
|XAUUSD
|4
|USDJPY
|2
|AUDUSD
|1
|BTCUSD
|1
|
|
|
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|0
|XAUUSD
|-5
|USDJPY
|-4
|AUDUSD
|1
|BTCUSD
|2
|
|
|
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|-46
|XAUUSD
|-532
|USDJPY
|-546
|AUDUSD
|148
|BTCUSD
|15K
|
|
|
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +3.63 USD
Schlechtester Trade: -7 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2.69 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -7.37 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "GOMarketsMU-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
XMTrading-MT5
|7.68 × 62
|
GOMarketsMU-Live
|11.94 × 18
|
FXGT-Live
|13.33 × 3
Keine Bewertungen