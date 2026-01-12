- Прирост
Всего трейдов:
15
Прибыльных трейдов:
8 (53.33%)
Убыточных трейдов:
7 (46.67%)
Лучший трейд:
3.63 USD
Худший трейд:
-7.37 USD
Общая прибыль:
13.76 USD (16 420 pips)
Общий убыток:
-19.83 USD (2 249 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (2.69 USD)
Макс. прибыль в серии:
3.63 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.13
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
67 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
-0.63
Длинных трейдов:
5 (33.33%)
Коротких трейдов:
10 (66.67%)
Профит фактор:
0.69
Мат. ожидание:
-0.40 USD
Средняя прибыль:
1.72 USD
Средний убыток:
-2.83 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-7.37 USD)
Макс. убыток в серии:
-7.37 USD (1)
Прирост в месяц:
0.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6.07 USD
Максимальная:
9.70 USD (15.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
29.27% (9.70 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|7
|XAUUSD
|4
|USDJPY
|2
|AUDUSD
|1
|BTCUSD
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|0
|XAUUSD
|-5
|USDJPY
|-4
|AUDUSD
|1
|BTCUSD
|2
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|-46
|XAUUSD
|-532
|USDJPY
|-546
|AUDUSD
|148
|BTCUSD
|15K
Лучший трейд: +3.63 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +2.69 USD
Макс. убыток в серии: -7.37 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GOMarketsMU-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
XMTrading-MT5
|7.68 × 62
|
GOMarketsMU-Live
|11.94 × 18
|
FXGT-Live
|13.33 × 3
