Сигналы / MetaTrader 5 / Rizal Resmana fxid
Rizal Resmana

Rizal Resmana fxid

Rizal Resmana
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2025 -25%
GOMarketsMU-Live
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
15
Прибыльных трейдов:
8 (53.33%)
Убыточных трейдов:
7 (46.67%)
Лучший трейд:
3.63 USD
Худший трейд:
-7.37 USD
Общая прибыль:
13.76 USD (16 420 pips)
Общий убыток:
-19.83 USD (2 249 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (2.69 USD)
Макс. прибыль в серии:
3.63 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.13
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
67 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
-0.63
Длинных трейдов:
5 (33.33%)
Коротких трейдов:
10 (66.67%)
Профит фактор:
0.69
Мат. ожидание:
-0.40 USD
Средняя прибыль:
1.72 USD
Средний убыток:
-2.83 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-7.37 USD)
Макс. убыток в серии:
-7.37 USD (1)
Прирост в месяц:
0.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6.07 USD
Максимальная:
9.70 USD (15.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
29.27% (9.70 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 7
XAUUSD 4
USDJPY 2
AUDUSD 1
BTCUSD 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 0
XAUUSD -5
USDJPY -4
AUDUSD 1
BTCUSD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD -46
XAUUSD -532
USDJPY -546
AUDUSD 148
BTCUSD 15K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3.63 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +2.69 USD
Макс. убыток в серии: -7.37 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GOMarketsMU-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

XMTrading-MT5
7.68 × 62
GOMarketsMU-Live
11.94 × 18
FXGT-Live
13.33 × 3
Нет отзывов
2026.01.12 06:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.12 06:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 67 days
