SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / LxTrong BTC
Trong Le Xuan

LxTrong BTC

Trong Le Xuan
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 -2%
Exness-MT5Real39
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
6 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (25.00%)
En iyi işlem:
17.25 USD
En kötü işlem:
-32.85 USD
Brüt kâr:
40.19 USD (68 013 pips)
Brüt zarar:
-64.80 USD (648 070 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (40.19 USD)
Maksimum ardışık kâr:
40.19 USD (6)
Sharpe oranı:
-0.17
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.19%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
-0.38
Alış işlemleri:
8 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
0.62
Beklenen getiri:
-3.08 USD
Ortalama kâr:
6.70 USD
Ortalama zarar:
-32.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-64.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-64.80 USD (2)
Aylık büyüme:
-2.05%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
24.61 USD
Maksimum:
64.80 USD (5.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.23% (64.80 USD)
Varlığa göre:
11.64% (139.98 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 4
ETHUSD 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD -59
ETHUSD 34
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD -587K
ETHUSD 6.8K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +17.25 USD
En kötü işlem: -33 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +40.19 USD
Maksimum ardışık zarar: -64.80 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real39" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2026.01.12 09:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 07:21
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2026.01.11 08:05
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.11 08:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.11 08:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
LxTrong BTC
Ayda 30 USD
-2%
0
0
USD
2.5K
USD
1
0%
8
75%
100%
0.62
-3.08
USD
12%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.