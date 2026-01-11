- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
8
盈利交易:
6 (75.00%)
亏损交易:
2 (25.00%)
最好交易:
17.25 USD
最差交易:
-32.85 USD
毛利:
40.19 USD (68 013 pips)
毛利亏损:
-64.80 USD (648 070 pips)
最大连续赢利:
6 (40.19 USD)
最大连续盈利:
40.19 USD (6)
夏普比率:
-0.17
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
2.19%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
4 天
采收率:
-0.38
长期交易:
8 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
0.62
预期回报:
-3.08 USD
平均利润:
6.70 USD
平均损失:
-32.40 USD
最大连续失误:
2 (-64.80 USD)
最大连续亏损:
-64.80 USD (2)
每月增长:
-2.05%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
24.61 USD
最大值:
64.80 USD (5.23%)
相对跌幅:
结余:
5.23% (64.80 USD)
净值:
11.64% (139.98 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|4
|ETHUSD
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|-59
|ETHUSD
|34
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|-587K
|ETHUSD
|6.8K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +17.25 USD
最差交易: -33 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +40.19 USD
最大连续亏损: -64.80 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real39 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-2%
0
0
USD
USD
2.5K
USD
USD
1
0%
8
75%
100%
0.62
-3.08
USD
USD
12%
1:500