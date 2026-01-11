SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / LxTrong BTC
Trong Le Xuan

LxTrong BTC

Trong Le Xuan
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 -2%
Exness-MT5Real39
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
6 (75.00%)
Loss Trade:
2 (25.00%)
Best Trade:
17.25 USD
Worst Trade:
-32.85 USD
Profitto lordo:
40.19 USD (68 013 pips)
Perdita lorda:
-64.80 USD (648 070 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (40.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
40.19 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.17
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.19%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
-0.38
Long Trade:
8 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.62
Profitto previsto:
-3.08 USD
Profitto medio:
6.70 USD
Perdita media:
-32.40 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-64.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-64.80 USD (2)
Crescita mensile:
-2.05%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
24.61 USD
Massimale:
64.80 USD (5.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.23% (64.80 USD)
Per equità:
11.64% (139.98 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 4
ETHUSD 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD -59
ETHUSD 34
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD -587K
ETHUSD 6.8K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +17.25 USD
Worst Trade: -33 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +40.19 USD
Massima perdita consecutiva: -64.80 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real39" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2026.01.12 09:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 07:21
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2026.01.11 08:05
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.11 08:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.11 08:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
LxTrong BTC
30USD al mese
-2%
0
0
USD
2.5K
USD
1
0%
8
75%
100%
0.62
-3.08
USD
12%
1:500
Copia

