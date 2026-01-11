シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / LxTrong BTC
Trong Le Xuan

LxTrong BTC

Trong Le Xuan
レビュー0件
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 -2%
Exness-MT5Real39
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
8
利益トレード:
6 (75.00%)
損失トレード:
2 (25.00%)
ベストトレード:
17.25 USD
最悪のトレード:
-32.85 USD
総利益:
40.19 USD (68 013 pips)
総損失:
-64.80 USD (648 070 pips)
最大連続の勝ち:
6 (40.19 USD)
最大連続利益:
40.19 USD (6)
シャープレシオ:
-0.17
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
2.19%
最近のトレード:
5 時間前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
-0.38
長いトレード:
8 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
0.62
期待されたペイオフ:
-3.08 USD
平均利益:
6.70 USD
平均損失:
-32.40 USD
最大連続の負け:
2 (-64.80 USD)
最大連続損失:
-64.80 USD (2)
月間成長:
-2.05%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
24.61 USD
最大の:
64.80 USD (5.23%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.23% (64.80 USD)
エクイティによる:
11.64% (139.98 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BTCUSD 4
ETHUSD 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BTCUSD -59
ETHUSD 34
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BTCUSD -587K
ETHUSD 6.8K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +17.25 USD
最悪のトレード: -33 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +40.19 USD
最大連続損失: -64.80 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real39"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2026.01.12 09:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 07:21
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2026.01.11 08:05
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.11 08:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.11 08:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
