Trong Le Xuan

LxTrong BTC

Trong Le Xuan
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -2%
Exness-MT5Real39
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
6 (75.00%)
Убыточных трейдов:
2 (25.00%)
Лучший трейд:
17.25 USD
Худший трейд:
-32.85 USD
Общая прибыль:
40.19 USD (68 013 pips)
Общий убыток:
-64.80 USD (648 070 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (40.19 USD)
Макс. прибыль в серии:
40.19 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.17
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.19%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
-0.38
Длинных трейдов:
8 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
0.62
Мат. ожидание:
-3.08 USD
Средняя прибыль:
6.70 USD
Средний убыток:
-32.40 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-64.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-64.80 USD (2)
Прирост в месяц:
-2.05%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
24.61 USD
Максимальная:
64.80 USD (5.23%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.23% (64.80 USD)
По эквити:
11.64% (139.98 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 4
ETHUSD 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD -59
ETHUSD 34
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD -587K
ETHUSD 6.8K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +17.25 USD
Худший трейд: -33 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +40.19 USD
Макс. убыток в серии: -64.80 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real39" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.12 09:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 07:21
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2026.01.11 08:05
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.11 08:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.11 08:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
LxTrong BTC
30 USD в месяц
-2%
0
0
USD
2.5K
USD
1
0%
8
75%
100%
0.62
-3.08
USD
12%
1:500
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.