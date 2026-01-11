- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
6 (75.00%)
Убыточных трейдов:
2 (25.00%)
Лучший трейд:
17.25 USD
Худший трейд:
-32.85 USD
Общая прибыль:
40.19 USD (68 013 pips)
Общий убыток:
-64.80 USD (648 070 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (40.19 USD)
Макс. прибыль в серии:
40.19 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.17
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.19%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
-0.38
Длинных трейдов:
8 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
0.62
Мат. ожидание:
-3.08 USD
Средняя прибыль:
6.70 USD
Средний убыток:
-32.40 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-64.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-64.80 USD (2)
Прирост в месяц:
-2.05%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
24.61 USD
Максимальная:
64.80 USD (5.23%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.23% (64.80 USD)
По эквити:
11.64% (139.98 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|4
|ETHUSD
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|-59
|ETHUSD
|34
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|-587K
|ETHUSD
|6.8K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +17.25 USD
Худший трейд: -33 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +40.19 USD
Макс. убыток в серии: -64.80 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real39" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-2%
0
0
USD
USD
2.5K
USD
USD
1
0%
8
75%
100%
0.62
-3.08
USD
USD
12%
1:500