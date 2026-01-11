SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / LxTrong BTC
Trong Le Xuan

LxTrong BTC

Trong Le Xuan
0 comentarios
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2026 -2%
Exness-MT5Real39
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
8
Transacciones Rentables:
6 (75.00%)
Transacciones Irrentables:
2 (25.00%)
Mejor transacción:
17.25 USD
Peor transacción:
-32.85 USD
Beneficio Bruto:
40.19 USD (68 013 pips)
Pérdidas Brutas:
-64.80 USD (648 070 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (40.19 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
40.19 USD (6)
Ratio de Sharpe:
-0.17
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
2.19%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
-0.38
Transacciones Largas:
8 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
0.62
Beneficio Esperado:
-3.08 USD
Beneficio medio:
6.70 USD
Pérdidas medias:
-32.40 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-64.80 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-64.80 USD (2)
Crecimiento al mes:
-2.05%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
24.61 USD
Máxima:
64.80 USD (5.23%)
Reducción relativa:
De balance:
5.23% (64.80 USD)
De fondos:
11.64% (139.98 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSD 4
ETHUSD 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSD -59
ETHUSD 34
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSD -587K
ETHUSD 6.8K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +17.25 USD
Peor transacción: -33 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +40.19 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -64.80 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real39" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2026.01.12 09:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 07:21
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2026.01.11 08:05
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.11 08:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.11 08:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copiar

