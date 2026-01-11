- Crescimento
Negociações:
8
Negociações com lucro:
6 (75.00%)
Negociações com perda:
2 (25.00%)
Melhor negociação:
17.25 USD
Pior negociação:
-32.85 USD
Lucro bruto:
40.19 USD (68 013 pips)
Perda bruta:
-64.80 USD (648 070 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (40.19 USD)
Máximo lucro consecutivo:
40.19 USD (6)
Índice de Sharpe:
-0.17
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
2.19%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
-0.38
Negociações longas:
8 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
0.62
Valor esperado:
-3.08 USD
Lucro médio:
6.70 USD
Perda média:
-32.40 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-64.80 USD)
Máxima perda consecutiva:
-64.80 USD (2)
Crescimento mensal:
-2.05%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
24.61 USD
Máximo:
64.80 USD (5.23%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.23% (64.80 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.64% (139.98 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|4
|ETHUSD
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|-59
|ETHUSD
|34
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|-587K
|ETHUSD
|6.8K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +17.25 USD
Pior negociação: -33 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +40.19 USD
Máxima perda consecutiva: -64.80 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real39" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
