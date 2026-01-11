- 자본
- 축소
트레이드:
8
이익 거래:
6 (75.00%)
손실 거래:
2 (25.00%)
최고의 거래:
17.25 USD
최악의 거래:
-32.85 USD
총 수익:
40.19 USD (68 013 pips)
총 손실:
-64.80 USD (648 070 pips)
연속 최대 이익:
6 (40.19 USD)
연속 최대 이익:
40.19 USD (6)
샤프 비율:
-0.17
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
2.19%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
-0.38
롱(주식매수):
8 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
0.62
기대수익:
-3.08 USD
평균 이익:
6.70 USD
평균 손실:
-32.40 USD
연속 최대 손실:
2 (-64.80 USD)
연속 최대 손실:
-64.80 USD (2)
월별 성장률:
-2.05%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
24.61 USD
최대한의:
64.80 USD (5.23%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.23% (64.80 USD)
자본금별:
11.64% (139.98 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|4
|ETHUSD
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSD
|-59
|ETHUSD
|34
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSD
|-587K
|ETHUSD
|6.8K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +17.25 USD
최악의 거래: -33 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +40.19 USD
연속 최대 손실: -64.80 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real39"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-2%
0
0
USD
USD
2.5K
USD
USD
1
0%
8
75%
100%
0.62
-3.08
USD
USD
12%
1:500