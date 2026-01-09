- Büyüme
İşlemler:
16
Kârla kapanan işlemler:
16 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
230.68 EUR
En kötü işlem:
0.00 EUR
Brüt kâr:
800.45 EUR (12 886 pips)
Brüt zarar:
-4.62 EUR
Maksimum ardışık kazanç:
16 (800.45 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
800.45 EUR (16)
Sharpe oranı:
0.81
Alım-satım etkinliği:
53.70%
Maks. mevduat yükü:
4.58%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
803.87
Alış işlemleri:
16 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
173.26
Beklenen getiri:
50.03 EUR
Ortalama kâr:
50.03 EUR
Ortalama zarar:
0.00 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 EUR (0)
Aylık büyüme:
15.82%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.33 EUR
Maksimum:
0.99 EUR (0.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.02% (0.99 EUR)
Varlığa göre:
2.59% (146.06 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|908
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|13K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +230.68 EUR
En kötü işlem: -0 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +800.45 EUR
Maksimum ardışık zarar: -0.00 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.10 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.66 × 29522
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.81 × 192
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
16%
0
0
USD
USD
5.8K
EUR
EUR
1
0%
16
100%
54%
173.25
50.03
EUR
EUR
3%
1:500