- 자본
- 축소
트레이드:
16
이익 거래:
16 (100.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
230.68 EUR
최악의 거래:
0.00 EUR
총 수익:
800.45 EUR (12 886 pips)
총 손실:
-4.62 EUR
연속 최대 이익:
16 (800.45 EUR)
연속 최대 이익:
800.45 EUR (16)
샤프 비율:
0.81
거래 활동:
53.70%
최대 입금량:
4.58%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
16
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
803.87
롱(주식매수):
16 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
173.26
기대수익:
50.03 EUR
평균 이익:
50.03 EUR
평균 손실:
0.00 EUR
연속 최대 손실:
0 (0.00 EUR)
연속 최대 손실:
0.00 EUR (0)
월별 성장률:
15.82%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.33 EUR
최대한의:
0.99 EUR (0.02%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.02% (0.99 EUR)
자본금별:
2.59% (146.06 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|908
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|13K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +230.68 EUR
최악의 거래: -0 EUR
연속 최대 이익: 16
연속 최대 손실: 0
연속 최대 이익: +800.45 EUR
연속 최대 손실: -0.00 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.10 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.66 × 29522
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.81 × 192
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 999 USD
16%
0
0
USD
USD
5.8K
EUR
EUR
1
0%
16
100%
54%
173.25
50.03
EUR
EUR
3%
1:500