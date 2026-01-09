SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / GoldWay EA II EUR
Oleksandr Myrhorodskyi

GoldWay EA II EUR

0 comentários
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD por mês
crescimento desde 2026 16%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
16
Negociações com lucro:
16 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
230.68 EUR
Pior negociação:
0.00 EUR
Lucro bruto:
800.45 EUR (12 886 pips)
Perda bruta:
-4.62 EUR
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (800.45 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
800.45 EUR (16)
Índice de Sharpe:
0.81
Atividade de negociação:
53.70%
Depósito máximo carregado:
4.58%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
803.87
Negociações longas:
16 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
173.26
Valor esperado:
50.03 EUR
Lucro médio:
50.03 EUR
Perda média:
0.00 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 EUR)
Máxima perda consecutiva:
0.00 EUR (0)
Crescimento mensal:
15.82%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.33 EUR
Máximo:
0.99 EUR (0.02%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.02% (0.99 EUR)
Pelo Capital Líquido:
2.59% (146.06 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 16
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 908
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 13K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +230.68 EUR
Pior negociação: -0 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +800.45 EUR
Máxima perda consecutiva: -0.00 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.10 × 3419
Exness-MT5Real8
1.29 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.66 × 29522
Exness-MT5Real
2.68 × 98
Exness-MT5Real7
2.81 × 192
94 mais ...
Sem comentários
2026.01.12 11:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 08:21
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.12 05:19
Share of trading days is too low
2026.01.12 05:19
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 05:19
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.12 04:19
Share of trading days is too low
2026.01.12 04:19
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 04:19
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.09 21:43
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 21:43
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 21:43
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.09 21:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 21:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
GoldWay EA II EUR
999 USD por mês
16%
0
0
USD
5.8K
EUR
1
0%
16
100%
54%
173.25
50.03
EUR
3%
1:500
