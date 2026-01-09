- Crescita
Trade:
16
Profit Trade:
16 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
230.68 EUR
Worst Trade:
0.00 EUR
Profitto lordo:
800.45 EUR (12 886 pips)
Perdita lorda:
-4.62 EUR
Vincite massime consecutive:
16 (800.45 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
800.45 EUR (16)
Indice di Sharpe:
0.81
Attività di trading:
53.70%
Massimo carico di deposito:
4.58%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
803.87
Long Trade:
16 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
173.26
Profitto previsto:
50.03 EUR
Profitto medio:
50.03 EUR
Perdita media:
0.00 EUR
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massima perdita consecutiva:
0.00 EUR (0)
Crescita mensile:
15.82%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.33 EUR
Massimale:
0.99 EUR (0.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.02% (0.99 EUR)
Per equità:
2.59% (146.06 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|908
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|13K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +230.68 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +800.45 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.00 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.10 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.66 × 29522
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.81 × 192
