Oleksandr Myrhorodskyi

GoldWay EA II EUR

Oleksandr Myrhorodskyi
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD al mes
incremento desde 2026 16%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
16
Transacciones Rentables:
16 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
230.68 EUR
Peor transacción:
0.00 EUR
Beneficio Bruto:
800.45 EUR (12 886 pips)
Pérdidas Brutas:
-4.62 EUR
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (800.45 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
800.45 EUR (16)
Ratio de Sharpe:
0.81
Actividad comercial:
53.70%
Carga máxima del depósito:
4.58%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
16
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
803.87
Transacciones Largas:
16 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
173.26
Beneficio Esperado:
50.03 EUR
Beneficio medio:
50.03 EUR
Pérdidas medias:
0.00 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 EUR (0)
Crecimiento al mes:
15.82%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.33 EUR
Máxima:
0.99 EUR (0.02%)
Reducción relativa:
De balance:
0.02% (0.99 EUR)
De fondos:
2.59% (146.06 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 16
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 908
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 13K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +230.68 EUR
Peor transacción: -0 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 16
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +800.45 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.10 × 3419
Exness-MT5Real8
1.29 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.66 × 29522
Exness-MT5Real
2.68 × 98
Exness-MT5Real7
2.81 × 192
otros 94...
2026.01.12 11:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 08:21
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.12 05:19
Share of trading days is too low
2026.01.12 05:19
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 05:19
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.12 04:19
Share of trading days is too low
2026.01.12 04:19
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 04:19
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.09 21:43
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 21:43
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 21:43
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.09 21:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 21:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
GoldWay EA II EUR
999 USD al mes
16%
0
0
USD
5.8K
EUR
1
0%
16
100%
54%
173.25
50.03
EUR
3%
1:500
