Всего трейдов:
16
Прибыльных трейдов:
16 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
230.68 EUR
Худший трейд:
0.00 EUR
Общая прибыль:
800.45 EUR (12 886 pips)
Общий убыток:
-4.62 EUR
Макс. серия выигрышей:
16 (800.45 EUR)
Макс. прибыль в серии:
800.45 EUR (16)
Коэффициент Шарпа:
0.81
Торговая активность:
53.70%
Макс. загрузка депозита:
4.58%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
803.87
Длинных трейдов:
16 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
173.26
Мат. ожидание:
50.03 EUR
Средняя прибыль:
50.03 EUR
Средний убыток:
0.00 EUR
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 EUR)
Макс. убыток в серии:
0.00 EUR (0)
Прирост в месяц:
15.82%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.33 EUR
Максимальная:
0.99 EUR (0.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.02% (0.99 EUR)
По эквити:
2.59% (146.06 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|908
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|13K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +230.68 EUR
Худший трейд: -0 EUR
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +800.45 EUR
Макс. убыток в серии: -0.00 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.10 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.66 × 29522
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.81 × 192
