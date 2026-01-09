СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / GoldWay EA II EUR
Oleksandr Myrhorodskyi

GoldWay EA II EUR

Oleksandr Myrhorodskyi
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2026 16%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
16
Прибыльных трейдов:
16 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
230.68 EUR
Худший трейд:
0.00 EUR
Общая прибыль:
800.45 EUR (12 886 pips)
Общий убыток:
-4.62 EUR
Макс. серия выигрышей:
16 (800.45 EUR)
Макс. прибыль в серии:
800.45 EUR (16)
Коэффициент Шарпа:
0.81
Торговая активность:
53.70%
Макс. загрузка депозита:
4.58%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
803.87
Длинных трейдов:
16 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
173.26
Мат. ожидание:
50.03 EUR
Средняя прибыль:
50.03 EUR
Средний убыток:
0.00 EUR
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 EUR)
Макс. убыток в серии:
0.00 EUR (0)
Прирост в месяц:
15.82%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.33 EUR
Максимальная:
0.99 EUR (0.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.02% (0.99 EUR)
По эквити:
2.59% (146.06 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 16
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 908
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 13K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +230.68 EUR
Худший трейд: -0 EUR
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +800.45 EUR
Макс. убыток в серии: -0.00 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.10 × 3419
Exness-MT5Real8
1.29 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.66 × 29522
Exness-MT5Real
2.68 × 98
Exness-MT5Real7
2.81 × 192
еще 94...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.01.12 11:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 08:21
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.12 05:19
Share of trading days is too low
2026.01.12 05:19
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 05:19
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.12 04:19
Share of trading days is too low
2026.01.12 04:19
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 04:19
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.09 21:43
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 21:43
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 21:43
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.09 21:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 21:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GoldWay EA II EUR
999 USD в месяц
16%
0
0
USD
5.8K
EUR
1
0%
16
100%
54%
173.25
50.03
EUR
3%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.