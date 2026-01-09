- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
16
盈利交易:
16 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
230.68 EUR
最差交易:
0.00 EUR
毛利:
800.45 EUR (12 886 pips)
毛利亏损:
-4.62 EUR
最大连续赢利:
16 (800.45 EUR)
最大连续盈利:
800.45 EUR (16)
夏普比率:
0.81
交易活动:
53.70%
最大入金加载:
4.58%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
16
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
803.87
长期交易:
16 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
173.26
预期回报:
50.03 EUR
平均利润:
50.03 EUR
平均损失:
0.00 EUR
最大连续失误:
0 (0.00 EUR)
最大连续亏损:
0.00 EUR (0)
每月增长:
15.82%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.33 EUR
最大值:
0.99 EUR (0.02%)
相对跌幅:
结余:
0.02% (0.99 EUR)
净值:
2.59% (146.06 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|908
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|13K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +230.68 EUR
最差交易: -0 EUR
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +800.45 EUR
最大连续亏损: -0.00 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.10 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.66 × 29522
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.81 × 192
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
16%
0
0
USD
USD
5.8K
EUR
EUR
1
0%
16
100%
54%
173.25
50.03
EUR
EUR
3%
1:500