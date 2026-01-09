- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
24
Kârla kapanan işlemler:
23 (95.83%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (4.17%)
En iyi işlem:
13.81 UST
En kötü işlem:
-3.30 UST
Brüt kâr:
159.73 UST (15 964 pips)
Brüt zarar:
-4.74 UST (330 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (150.38 UST)
Maksimum ardışık kâr:
150.38 UST (22)
Sharpe oranı:
1.93
Alım-satım etkinliği:
85.52%
Maks. mevduat yükü:
1.81%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
45.32
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
24 (100.00%)
Kâr faktörü:
33.70
Beklenen getiri:
6.46 UST
Ortalama kâr:
6.94 UST
Ortalama zarar:
-4.74 UST
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-3.30 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-3.30 UST (1)
Aylık büyüme:
6.32%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.06 UST
Maksimum:
3.42 UST (0.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.13% (3.36 UST)
Varlığa göre:
2.66% (67.91 UST)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|155
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|16K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +13.81 UST
En kötü işlem: -3 UST
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +150.38 UST
Maksimum ardışık zarar: -3.30 UST
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Hassas XAU işlemleri. Yüksek olasılıklı girişler, hızlı yürütme ve piyasa momentumu ile uyumlu disiplinli risk kontrolü.
Kopyalarken lütfen dikkat edin:
-
Minimum sermaye: 2000 USD
-
Kâr hedefi: aylık %10’dan itibaren
-
Drawdown (DD) düşük hedef seviyede kontrol altında tutulur
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
6%
0
0
USD
USD
2.5K
UST
UST
1
95%
24
95%
86%
33.69
6.46
UST
UST
3%
1:500