Mochamad Dhani Dharmawan

X8Trader Fund

Mochamad Dhani Dharmawan
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 6%
Bybit-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
24
Kârla kapanan işlemler:
23 (95.83%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (4.17%)
En iyi işlem:
13.81 UST
En kötü işlem:
-3.30 UST
Brüt kâr:
159.73 UST (15 964 pips)
Brüt zarar:
-4.74 UST (330 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (150.38 UST)
Maksimum ardışık kâr:
150.38 UST (22)
Sharpe oranı:
1.93
Alım-satım etkinliği:
85.52%
Maks. mevduat yükü:
1.81%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
45.32
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
24 (100.00%)
Kâr faktörü:
33.70
Beklenen getiri:
6.46 UST
Ortalama kâr:
6.94 UST
Ortalama zarar:
-4.74 UST
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-3.30 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-3.30 UST (1)
Aylık büyüme:
6.32%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.06 UST
Maksimum:
3.42 UST (0.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.13% (3.36 UST)
Varlığa göre:
2.66% (67.91 UST)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 24
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 155
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 16K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +13.81 UST
En kötü işlem: -3 UST
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +150.38 UST
Maksimum ardışık zarar: -3.30 UST

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Hassas XAU işlemleri. Yüksek olasılıklı girişler, hızlı yürütme ve piyasa momentumu ile uyumlu disiplinli risk kontrolü.

Kopyalarken lütfen dikkat edin:

  1. Minimum sermaye: 2000 USD

  2. Kâr hedefi: aylık %10’dan itibaren

  3. Drawdown (DD) düşük hedef seviyede kontrol altında tutulur


İnceleme yok
2026.01.09 18:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 17:39
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.09 17:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 17:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
