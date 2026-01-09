- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
24
Profit Trade:
23 (95.83%)
Loss Trade:
1 (4.17%)
Best Trade:
13.81 UST
Worst Trade:
-3.30 UST
Profitto lordo:
159.73 UST (15 964 pips)
Perdita lorda:
-4.74 UST (330 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (150.38 UST)
Massimo profitto consecutivo:
150.38 UST (22)
Indice di Sharpe:
1.93
Attività di trading:
85.52%
Massimo carico di deposito:
1.81%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
45.32
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
24 (100.00%)
Fattore di profitto:
33.70
Profitto previsto:
6.46 UST
Profitto medio:
6.94 UST
Perdita media:
-4.74 UST
Massime perdite consecutive:
1 (-3.30 UST)
Massima perdita consecutiva:
-3.30 UST (1)
Crescita mensile:
6.32%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.06 UST
Massimale:
3.42 UST (0.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.13% (3.36 UST)
Per equità:
2.66% (67.91 UST)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|155
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|16K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +13.81 UST
Worst Trade: -3 UST
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +150.38 UST
Massima perdita consecutiva: -3.30 UST
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Trading XAU di precisione. Ingressi ad alta probabilità, esecuzione rapida e controllo disciplinato del rischio in linea con il momentum di mercato.
Durante la copia, si prega di notare:
-
Capitale minimo: 2000 USD
-
Obiettivo di profitto: dal 10% mensile
-
Il drawdown (DD) è mantenuto a un livello basso e controllato
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
6%
0
0
USD
USD
2.5K
UST
UST
1
95%
24
95%
86%
33.69
6.46
UST
UST
3%
1:500