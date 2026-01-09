- 자본
- 축소
트레이드:
24
이익 거래:
23 (95.83%)
손실 거래:
1 (4.17%)
최고의 거래:
13.81 UST
최악의 거래:
-3.30 UST
총 수익:
159.73 UST (15 964 pips)
총 손실:
-4.74 UST (330 pips)
연속 최대 이익:
22 (150.38 UST)
연속 최대 이익:
150.38 UST (22)
샤프 비율:
1.93
거래 활동:
85.52%
최대 입금량:
1.81%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
24
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
45.32
롱(주식매수):
0 (0.00%)
숏(주식차입매도):
24 (100.00%)
수익 요인:
33.70
기대수익:
6.46 UST
평균 이익:
6.94 UST
평균 손실:
-4.74 UST
연속 최대 손실:
1 (-3.30 UST)
연속 최대 손실:
-3.30 UST (1)
월별 성장률:
6.32%
Algo 트레이딩:
95%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.06 UST
최대한의:
3.42 UST (0.14%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.13% (3.36 UST)
자본금별:
2.66% (67.91 UST)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD+
|155
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD+
|16K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Bybit-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
정밀한 XAU 트레이딩. 높은 확률의 진입, 빠른 체결, 그리고 시장 모멘텀에 맞춘 철저한 리스크 관리.
복사 시 유의사항:
-
최소 자본금: 2000 USD
-
수익 목표: 월 10% 이상
-
최대 손실폭(DD)은 낮은 수준으로 관리
리뷰 없음
