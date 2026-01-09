- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
24
利益トレード:
23 (95.83%)
損失トレード:
1 (4.17%)
ベストトレード:
13.81 UST
最悪のトレード:
-3.30 UST
総利益:
159.73 UST (15 964 pips)
総損失:
-4.74 UST (330 pips)
最大連続の勝ち:
22 (150.38 UST)
最大連続利益:
150.38 UST (22)
シャープレシオ:
1.93
取引アクティビティ:
85.52%
最大入金額:
1.81%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
24
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
45.32
長いトレード:
0 (0.00%)
短いトレード:
24 (100.00%)
プロフィットファクター:
33.70
期待されたペイオフ:
6.46 UST
平均利益:
6.94 UST
平均損失:
-4.74 UST
最大連続の負け:
1 (-3.30 UST)
最大連続損失:
-3.30 UST (1)
月間成長:
6.32%
アルゴリズム取引:
95%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.06 UST
最大の:
3.42 UST (0.14%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.13% (3.36 UST)
エクイティによる:
2.66% (67.91 UST)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD+
|155
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD+
|16K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +13.81 UST
最悪のトレード: -3 UST
最大連続の勝ち: 22
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +150.38 UST
最大連続損失: -3.30 UST
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Bybit-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
高精度なXAUトレード。高確率エントリー、迅速な執行、市場のモメンタムに沿った規律あるリスク管理。
コピー時の注意事項：
-
最低資金：2,000 USD
-
利益目標：月利10％以上
-
ドローダウン（DD）は低水準に管理
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
6%
0
0
USD
USD
2.5K
UST
UST
1
95%
24
95%
86%
33.69
6.46
UST
UST
3%
1:500