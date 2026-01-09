СигналыРазделы
Mochamad Dhani Dharmawan

X8Trader Fund

Mochamad Dhani Dharmawan
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 6%
Bybit-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
24
Прибыльных трейдов:
23 (95.83%)
Убыточных трейдов:
1 (4.17%)
Лучший трейд:
13.81 UST
Худший трейд:
-3.30 UST
Общая прибыль:
159.73 UST (15 964 pips)
Общий убыток:
-4.74 UST (330 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (150.38 UST)
Макс. прибыль в серии:
150.38 UST (22)
Коэффициент Шарпа:
1.93
Торговая активность:
85.52%
Макс. загрузка депозита:
1.81%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
45.32
Длинных трейдов:
0 (0.00%)
Коротких трейдов:
24 (100.00%)
Профит фактор:
33.70
Мат. ожидание:
6.46 UST
Средняя прибыль:
6.94 UST
Средний убыток:
-4.74 UST
Макс. серия проигрышей:
1 (-3.30 UST)
Макс. убыток в серии:
-3.30 UST (1)
Прирост в месяц:
6.32%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.06 UST
Максимальная:
3.42 UST (0.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.13% (3.36 UST)
По эквити:
2.66% (67.91 UST)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 24
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 155
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 16K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +13.81 UST
Худший трейд: -3 UST
Макс. серия выигрышей: 22
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +150.38 UST
Макс. убыток в серии: -3.30 UST

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Bybit-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Точная торговля XAU. Входы с высокой вероятностью, быстрое исполнение и дисциплинированный контроль рисков в соответствии с рыночным импульсом.

При копировании, пожалуйста, обратите внимание:

  1. Минимальный капитал: 2000 USD

  2. Цель по прибыли: от 10% в месяц

  3. Просадка (DD) контролируется на низком целевом уровне


Нет отзывов
2026.01.09 18:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 17:39
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.09 17:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 17:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
