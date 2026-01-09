- Прирост
Всего трейдов:
24
Прибыльных трейдов:
23 (95.83%)
Убыточных трейдов:
1 (4.17%)
Лучший трейд:
13.81 UST
Худший трейд:
-3.30 UST
Общая прибыль:
159.73 UST (15 964 pips)
Общий убыток:
-4.74 UST (330 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (150.38 UST)
Макс. прибыль в серии:
150.38 UST (22)
Коэффициент Шарпа:
1.93
Торговая активность:
85.52%
Макс. загрузка депозита:
1.81%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
45.32
Длинных трейдов:
0 (0.00%)
Коротких трейдов:
24 (100.00%)
Профит фактор:
33.70
Мат. ожидание:
6.46 UST
Средняя прибыль:
6.94 UST
Средний убыток:
-4.74 UST
Макс. серия проигрышей:
1 (-3.30 UST)
Макс. убыток в серии:
-3.30 UST (1)
Прирост в месяц:
6.32%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.06 UST
Максимальная:
3.42 UST (0.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.13% (3.36 UST)
По эквити:
2.66% (67.91 UST)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|155
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|16K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +13.81 UST
Худший трейд: -3 UST
Макс. серия выигрышей: 22
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +150.38 UST
Макс. убыток в серии: -3.30 UST
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Bybit-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Точная торговля XAU. Входы с высокой вероятностью, быстрое исполнение и дисциплинированный контроль рисков в соответствии с рыночным импульсом.
При копировании, пожалуйста, обратите внимание:
-
Минимальный капитал: 2000 USD
-
Цель по прибыли: от 10% в месяц
-
Просадка (DD) контролируется на низком целевом уровне
Нет отзывов
