- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
24
盈利交易:
23 (95.83%)
亏损交易:
1 (4.17%)
最好交易:
13.81 UST
最差交易:
-3.30 UST
毛利:
159.73 UST (15 964 pips)
毛利亏损:
-4.74 UST (330 pips)
最大连续赢利:
22 (150.38 UST)
最大连续盈利:
150.38 UST (22)
夏普比率:
1.93
交易活动:
85.52%
最大入金加载:
1.81%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
24
平均持有时间:
2 小时
采收率:
45.32
长期交易:
0 (0.00%)
短期交易:
24 (100.00%)
利润因子:
33.70
预期回报:
6.46 UST
平均利润:
6.94 UST
平均损失:
-4.74 UST
最大连续失误:
1 (-3.30 UST)
最大连续亏损:
-3.30 UST (1)
每月增长:
6.32%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
0.06 UST
最大值:
3.42 UST (0.14%)
相对跌幅:
结余:
0.13% (3.36 UST)
净值:
2.66% (67.91 UST)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|155
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|16K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +13.81 UST
最差交易: -3 UST
最大连续赢利: 22
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +150.38 UST
最大连续亏损: -3.30 UST
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Bybit-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
精准的 XAU 交易。高概率入场、快速执行，并在顺应市场动能的同时进行严格的风险控制。
复制前请注意：
-
最低资金：2000 美元
-
目标收益：每月 10% 起
-
回撤（DD）控制在较低目标水平
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
