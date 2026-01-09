- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
24
Negociações com lucro:
23 (95.83%)
Negociações com perda:
1 (4.17%)
Melhor negociação:
13.81 UST
Pior negociação:
-3.30 UST
Lucro bruto:
159.73 UST (15 964 pips)
Perda bruta:
-4.74 UST (330 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (150.38 UST)
Máximo lucro consecutivo:
150.38 UST (22)
Índice de Sharpe:
1.93
Atividade de negociação:
85.52%
Depósito máximo carregado:
1.81%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
24
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
45.32
Negociações longas:
0 (0.00%)
Negociações curtas:
24 (100.00%)
Fator de lucro:
33.70
Valor esperado:
6.46 UST
Lucro médio:
6.94 UST
Perda média:
-4.74 UST
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-3.30 UST)
Máxima perda consecutiva:
-3.30 UST (1)
Crescimento mensal:
6.32%
Algotrading:
95%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.06 UST
Máximo:
3.42 UST (0.14%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.13% (3.36 UST)
Pelo Capital Líquido:
2.66% (67.91 UST)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD+
|155
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD+
|16K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +13.81 UST
Pior negociação: -3 UST
Máximo de vitórias consecutivas: 22
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +150.38 UST
Máxima perda consecutiva: -3.30 UST
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Bybit-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Trading de XAU com precisão. Entradas de alta probabilidade, execução rápida e controle disciplinado de risco alinhado ao momentum do mercado.
Ao copiar, observe:
-
Capital mínimo: 2000 USD
-
Meta de lucro: a partir de 10% ao mês
-
O drawdown (DD) é mantido em nível baixo e controlado
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
6%
0
0
USD
USD
2.5K
UST
UST
1
95%
24
95%
86%
33.69
6.46
UST
UST
3%
1:500