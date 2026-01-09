SeñalesSecciones
Mochamad Dhani Dharmawan

X8Trader Fund

0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2026 6%
Bybit-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
24
Transacciones Rentables:
23 (95.83%)
Transacciones Irrentables:
1 (4.17%)
Mejor transacción:
13.81 UST
Peor transacción:
-3.30 UST
Beneficio Bruto:
159.73 UST (15 964 pips)
Pérdidas Brutas:
-4.74 UST (330 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
22 (150.38 UST)
Beneficio máximo consecutivo:
150.38 UST (22)
Ratio de Sharpe:
1.93
Actividad comercial:
85.52%
Carga máxima del depósito:
1.81%
Último trade:
19 horas
Trades a la semana:
24
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
45.32
Transacciones Largas:
0 (0.00%)
Transacciones Cortas:
24 (100.00%)
Factor de Beneficio:
33.70
Beneficio Esperado:
6.46 UST
Beneficio medio:
6.94 UST
Pérdidas medias:
-4.74 UST
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-3.30 UST)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3.30 UST (1)
Crecimiento al mes:
6.32%
Trading algorítmico:
95%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.06 UST
Máxima:
3.42 UST (0.14%)
Reducción relativa:
De balance:
0.13% (3.36 UST)
De fondos:
2.66% (67.91 UST)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD+ 24
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD+ 155
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD+ 16K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +13.81 UST
Peor transacción: -3 UST
Máximo de ganancias consecutivas: 22
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +150.38 UST
Pérdidas máximas consecutivas: -3.30 UST

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Bybit-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Trading de XAU con alta precisión. Entradas de alta probabilidad, ejecución rápida y control disciplinado del riesgo alineado con el impulso del mercado.

Al copiar, tenga en cuenta:

  1. Capital mínimo: 2000 USD

  2. Objetivo de beneficio: desde 10% mensual

  3. El drawdown (DD) se mantiene en un nivel bajo y controlado


No hay comentarios
2026.01.09 18:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 17:39
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.09 17:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 17:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
