Sinyaller / MetaTrader 4 / FERRY GOLD
I Komang Bayu Antara

FERRY GOLD

I Komang Bayu Antara
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 -14%
Tickmill-Live02
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
56
Kârla kapanan işlemler:
17 (30.35%)
Zararla kapanan işlemler:
39 (69.64%)
En iyi işlem:
12.00 USD
En kötü işlem:
-11.19 USD
Brüt kâr:
119.91 USD (4 091 pips)
Brüt zarar:
-256.95 USD (8 311 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (33.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
33.15 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.36
Alım-satım etkinliği:
7.06%
Maks. mevduat yükü:
3.21%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
57
Ort. tutma süresi:
2 dakika
Düzelme faktörü:
-0.96
Alış işlemleri:
2 (3.57%)
Satış işlemleri:
54 (96.43%)
Kâr faktörü:
0.47
Beklenen getiri:
-2.45 USD
Ortalama kâr:
7.05 USD
Ortalama zarar:
-6.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-40.83 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-40.83 USD (6)
Aylık büyüme:
-13.70%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
143.37 USD
Maksimum:
143.37 USD (14.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.34% (143.37 USD)
Varlığa göre:
0.86% (8.04 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 56
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -137
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -4.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +12.00 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +33.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -40.83 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 6
Darwinex-Live
0.00 × 15
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
XM.COM-Real 20
0.00 × 2
Imperatum-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 20
RoboForexEU-Pro
0.00 × 4
JFD-Live02
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.09 × 32
Pepperstone-Edge07
0.38 × 13
ICMarkets-Live02
0.47 × 15
ICMarkets-Live16
0.50 × 2
ICMarkets-Live14
0.73 × 15
Tickmill-Live09
1.00 × 1
Pepperstone-01
1.00 × 4
AdmiralMarkets-Live2
1.00 × 1
ICMarkets-Live05
1.10 × 10
AxioryAsia-02Live
1.20 × 10
60 daha fazla...
Gold Scalp
İnceleme yok
2026.01.12 02:17
Share of trading days is too low
2026.01.12 02:17
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 02:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 02:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.12 02:17
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.12 01:17
Share of trading days is too low
2026.01.12 01:17
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 01:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 01:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.12 01:17
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.12 00:15
Share of trading days is too low
2026.01.12 00:15
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 00:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 00:15
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.11 23:15
Share of trading days is too low
2026.01.11 23:15
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.11 23:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.11 23:15
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.09 15:39
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 15:39
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
FERRY GOLD
Ayda 1000 USD
-14%
0
0
USD
863
USD
1
100%
56
30%
7%
0.46
-2.45
USD
14%
1:500
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.