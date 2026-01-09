- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
56
Kârla kapanan işlemler:
17 (30.35%)
Zararla kapanan işlemler:
39 (69.64%)
En iyi işlem:
12.00 USD
En kötü işlem:
-11.19 USD
Brüt kâr:
119.91 USD (4 091 pips)
Brüt zarar:
-256.95 USD (8 311 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (33.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
33.15 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.36
Alım-satım etkinliği:
7.06%
Maks. mevduat yükü:
3.21%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
57
Ort. tutma süresi:
2 dakika
Düzelme faktörü:
-0.96
Alış işlemleri:
2 (3.57%)
Satış işlemleri:
54 (96.43%)
Kâr faktörü:
0.47
Beklenen getiri:
-2.45 USD
Ortalama kâr:
7.05 USD
Ortalama zarar:
-6.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-40.83 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-40.83 USD (6)
Aylık büyüme:
-13.70%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
143.37 USD
Maksimum:
143.37 USD (14.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.34% (143.37 USD)
Varlığa göre:
0.86% (8.04 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|56
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-137
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-4.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +12.00 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +33.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -40.83 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 6
|
Darwinex-Live
|0.00 × 15
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 20
|0.00 × 2
|
Imperatum-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 20
|
RoboForexEU-Pro
|0.00 × 4
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.09 × 32
|
Pepperstone-Edge07
|0.38 × 13
|
ICMarkets-Live02
|0.47 × 15
|
ICMarkets-Live16
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.73 × 15
|
Tickmill-Live09
|1.00 × 1
|
Pepperstone-01
|1.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|1.10 × 10
|
AxioryAsia-02Live
|1.20 × 10
Gold Scalp
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 1000 USD
-14%
0
0
USD
USD
863
USD
USD
1
100%
56
30%
7%
0.46
-2.45
USD
USD
14%
1:500