Negociações:
56
Negociações com lucro:
17 (30.35%)
Negociações com perda:
39 (69.64%)
Melhor negociação:
12.00 USD
Pior negociação:
-11.19 USD
Lucro bruto:
119.91 USD (4 091 pips)
Perda bruta:
-256.95 USD (8 311 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (33.15 USD)
Máximo lucro consecutivo:
33.15 USD (4)
Índice de Sharpe:
-0.36
Atividade de negociação:
7.06%
Depósito máximo carregado:
3.21%
Último negócio:
19 minutos atrás
Negociações por semana:
56
Tempo médio de espera:
2 minutos
Fator de recuperação:
-0.96
Negociações longas:
2 (3.57%)
Negociações curtas:
54 (96.43%)
Fator de lucro:
0.47
Valor esperado:
-2.45 USD
Lucro médio:
7.05 USD
Perda média:
-6.59 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-40.83 USD)
Máxima perda consecutiva:
-40.83 USD (6)
Crescimento mensal:
-13.70%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
143.37 USD
Máximo:
143.37 USD (14.34%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.34% (143.37 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.86% (8.04 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|56
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-137
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-4.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +12.00 USD
Pior negociação: -11 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +33.15 USD
Máxima perda consecutiva: -40.83 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live02" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 6
|
Darwinex-Live
|0.00 × 15
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 20
|0.00 × 2
|
Imperatum-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 20
|
RoboForexEU-Pro
|0.00 × 4
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.09 × 32
|
Pepperstone-Edge07
|0.38 × 13
|
ICMarkets-Live02
|0.47 × 15
|
ICMarkets-Live16
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.73 × 15
|
Tickmill-Live09
|1.00 × 1
|
Pepperstone-01
|1.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|1.10 × 10
|
AxioryAsia-02Live
|1.20 × 10
Gold Scalp
Sem comentários
