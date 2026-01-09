- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
50
利益トレード:
16 (32.00%)
損失トレード:
34 (68.00%)
ベストトレード:
12.00 USD
最悪のトレード:
-11.19 USD
総利益:
114.27 USD (3 898 pips)
総損失:
-237.54 USD (7 697 pips)
最大連続の勝ち:
4 (33.15 USD)
最大連続利益:
33.15 USD (4)
シャープレシオ:
-0.35
取引アクティビティ:
7.06%
最大入金額:
3.21%
最近のトレード:
6 分前
1週間当たりの取引:
50
平均保有時間:
2 分
リカバリーファクター:
-0.86
長いトレード:
2 (4.00%)
短いトレード:
48 (96.00%)
プロフィットファクター:
0.48
期待されたペイオフ:
-2.47 USD
平均利益:
7.14 USD
平均損失:
-6.99 USD
最大連続の負け:
6 (-40.83 USD)
最大連続損失:
-40.83 USD (6)
月間成長:
-12.33%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
143.37 USD
最大の:
143.37 USD (14.34%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.34% (143.37 USD)
エクイティによる:
0.86% (8.04 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-123
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-3.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +12.00 USD
最悪のトレード: -11 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +33.15 USD
最大連続損失: -40.83 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live02"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 6
|
Darwinex-Live
|0.00 × 15
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 20
|0.00 × 2
|
Imperatum-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 20
|
RoboForexEU-Pro
|0.00 × 4
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.09 × 32
|
Pepperstone-Edge07
|0.38 × 13
|
ICMarkets-Live02
|0.47 × 15
|
ICMarkets-Live16
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.73 × 15
|
Tickmill-Live09
|1.00 × 1
|
Pepperstone-01
|1.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|1.10 × 10
|
AxioryAsia-02Live
|1.20 × 10
60 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Gold Scalp
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
1000 USD/月
-12%
0
0
USD
USD
877
USD
USD
1
100%
50
32%
7%
0.48
-2.47
USD
USD
14%
1:500