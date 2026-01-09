시그널섹션
I Komang Bayu Antara

FERRY GOLD

I Komang Bayu Antara
0 리뷰
1
0 / 0 USD
월별 1000 USD  복사
다음 이후의 성장 2026 -17%
Tickmill-Live02
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
75
이익 거래:
22 (29.33%)
손실 거래:
53 (70.67%)
최고의 거래:
12.00 USD
최악의 거래:
-11.19 USD
총 수익:
159.90 USD (5 624 pips)
총 손실:
-330.01 USD (10 745 pips)
연속 최대 이익:
4 (33.15 USD)
연속 최대 이익:
33.15 USD (4)
샤프 비율:
-0.34
거래 활동:
12.32%
최대 입금량:
6.43%
최근 거래:
28 분 전
주별 거래 수:
75
평균 유지 시간:
3 분
회복 요인:
-0.97
롱(주식매수):
10 (13.33%)
숏(주식차입매도):
65 (86.67%)
수익 요인:
0.48
기대수익:
-2.27 USD
평균 이익:
7.27 USD
평균 손실:
-6.23 USD
연속 최대 손실:
11 (-53.41 USD)
연속 최대 손실:
-53.41 USD (11)
월별 성장률:
-17.01%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
174.82 USD
최대한의:
174.82 USD (17.48%)
상대적 삭감:
잔고별:
17.48% (174.82 USD)
자본금별:
0.86% (8.04 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 75
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD -170
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD -5.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +12.00 USD
최악의 거래: -11 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +33.15 USD
연속 최대 손실: -53.41 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live02"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 6
Darwinex-Live
0.00 × 15
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
XM.COM-Real 20
0.00 × 2
Imperatum-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 20
RoboForexEU-Pro
0.00 × 4
JFD-Live02
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.09 × 32
Pepperstone-Edge07
0.38 × 13
ICMarkets-Live02
0.47 × 15
ICMarkets-Live16
0.50 × 2
ICMarkets-Live14
0.73 × 15
Tickmill-Live09
1.00 × 1
Pepperstone-01
1.00 × 4
AdmiralMarkets-Live2
1.00 × 1
ICMarkets-Live05
1.10 × 10
AxioryAsia-02Live
1.20 × 10
60 더...
Gold Scalp
리뷰 없음
2026.01.12 02:17
Share of trading days is too low
2026.01.12 02:17
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 02:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 02:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.12 02:17
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.12 01:17
Share of trading days is too low
2026.01.12 01:17
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 01:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 01:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.12 01:17
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.12 00:15
Share of trading days is too low
2026.01.12 00:15
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 00:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 00:15
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.11 23:15
Share of trading days is too low
2026.01.11 23:15
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.11 23:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.11 23:15
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.09 15:39
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 15:39
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
