- 자본
- 축소
트레이드:
75
이익 거래:
22 (29.33%)
손실 거래:
53 (70.67%)
최고의 거래:
12.00 USD
최악의 거래:
-11.19 USD
총 수익:
159.90 USD (5 624 pips)
총 손실:
-330.01 USD (10 745 pips)
연속 최대 이익:
4 (33.15 USD)
샤프 비율:
-0.34
거래 활동:
12.32%
최대 입금량:
6.43%
최근 거래:
28 분 전
주별 거래 수:
75
평균 유지 시간:
3 분
회복 요인:
-0.97
롱(주식매수):
10 (13.33%)
숏(주식차입매도):
65 (86.67%)
수익 요인:
0.48
기대수익:
-2.27 USD
평균 이익:
7.27 USD
평균 손실:
-6.23 USD
연속 최대 손실:
11 (-53.41 USD)
연속 최대 손실:
-53.41 USD (11)
월별 성장률:
-17.01%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
174.82 USD
최대한의:
174.82 USD (17.48%)
상대적 삭감:
잔고별:
17.48% (174.82 USD)
자본금별:
0.86% (8.04 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|75
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-170
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-5.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live02"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 6
|
Darwinex-Live
|0.00 × 15
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 20
|0.00 × 2
|
Imperatum-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 20
|
RoboForexEU-Pro
|0.00 × 4
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.09 × 32
|
Pepperstone-Edge07
|0.38 × 13
|
ICMarkets-Live02
|0.47 × 15
|
ICMarkets-Live16
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.73 × 15
|
Tickmill-Live09
|1.00 × 1
|
Pepperstone-01
|1.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|1.10 × 10
|
AxioryAsia-02Live
|1.20 × 10
Gold Scalp
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 1000 USD
-17%
0
0
USD
USD
838
USD
USD
1
100%
75
29%
12%
0.48
-2.27
USD
USD
17%
1:500