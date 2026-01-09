- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
50
Profit Trade:
16 (32.00%)
Loss Trade:
34 (68.00%)
Best Trade:
12.00 USD
Worst Trade:
-11.19 USD
Profitto lordo:
114.27 USD (3 898 pips)
Perdita lorda:
-237.54 USD (7 697 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (33.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
33.15 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.35
Attività di trading:
7.06%
Massimo carico di deposito:
3.21%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
51
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
-0.86
Long Trade:
2 (4.00%)
Short Trade:
48 (96.00%)
Fattore di profitto:
0.48
Profitto previsto:
-2.47 USD
Profitto medio:
7.14 USD
Perdita media:
-6.99 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-40.83 USD)
Massima perdita consecutiva:
-40.83 USD (6)
Crescita mensile:
-12.33%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
143.37 USD
Massimale:
143.37 USD (14.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.34% (143.37 USD)
Per equità:
0.86% (8.04 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-123
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-3.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +12.00 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +33.15 USD
Massima perdita consecutiva: -40.83 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 6
|
Darwinex-Live
|0.00 × 15
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 20
|0.00 × 2
|
Imperatum-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 20
|
RoboForexEU-Pro
|0.00 × 4
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.09 × 32
|
Pepperstone-Edge07
|0.38 × 13
|
ICMarkets-Live02
|0.47 × 15
|
ICMarkets-Live16
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.73 × 15
|
Tickmill-Live09
|1.00 × 1
|
Pepperstone-01
|1.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|1.10 × 10
|
AxioryAsia-02Live
|1.20 × 10
60 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Gold Scalp
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
1000USD al mese
-12%
0
0
USD
USD
864
USD
USD
1
100%
50
32%
7%
0.48
-2.47
USD
USD
14%
1:500