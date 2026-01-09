СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / FERRY GOLD
I Komang Bayu Antara

FERRY GOLD

I Komang Bayu Antara
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 1000 USD в месяц
прирост с 2026 -12%
Tickmill-Live02
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
50
Прибыльных трейдов:
16 (32.00%)
Убыточных трейдов:
34 (68.00%)
Лучший трейд:
12.00 USD
Худший трейд:
-11.19 USD
Общая прибыль:
114.27 USD (3 898 pips)
Общий убыток:
-237.54 USD (7 697 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (33.15 USD)
Макс. прибыль в серии:
33.15 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.35
Торговая активность:
7.06%
Макс. загрузка депозита:
3.21%
Последний трейд:
7 минут
Трейдов в неделю:
50
Ср. время удержания:
2 минуты
Фактор восстановления:
-0.86
Длинных трейдов:
2 (4.00%)
Коротких трейдов:
48 (96.00%)
Профит фактор:
0.48
Мат. ожидание:
-2.47 USD
Средняя прибыль:
7.14 USD
Средний убыток:
-6.99 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-40.83 USD)
Макс. убыток в серии:
-40.83 USD (6)
Прирост в месяц:
-12.33%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
143.37 USD
Максимальная:
143.37 USD (14.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.34% (143.37 USD)
По эквити:
0.86% (8.04 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -123
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -3.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +12.00 USD
Худший трейд: -11 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +33.15 USD
Макс. убыток в серии: -40.83 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 6
Darwinex-Live
0.00 × 15
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
XM.COM-Real 20
0.00 × 2
Imperatum-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 20
RoboForexEU-Pro
0.00 × 4
JFD-Live02
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.09 × 32
Pepperstone-Edge07
0.38 × 13
ICMarkets-Live02
0.47 × 15
ICMarkets-Live16
0.50 × 2
ICMarkets-Live14
0.73 × 15
Tickmill-Live09
1.00 × 1
Pepperstone-01
1.00 × 4
AdmiralMarkets-Live2
1.00 × 1
ICMarkets-Live05
1.10 × 10
AxioryAsia-02Live
1.20 × 10
еще 60...
Gold Scalp
Нет отзывов
2026.01.12 02:17
Share of trading days is too low
2026.01.12 02:17
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 02:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 02:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.12 02:17
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.12 01:17
Share of trading days is too low
2026.01.12 01:17
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 01:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 01:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.12 01:17
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.12 00:15
Share of trading days is too low
2026.01.12 00:15
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.12 00:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 00:15
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.11 23:15
Share of trading days is too low
2026.01.11 23:15
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.11 23:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.11 23:15
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.09 15:39
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 15:39
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
FERRY GOLD
1000 USD в месяц
-12%
0
0
USD
877
USD
1
100%
50
32%
7%
0.48
-2.47
USD
14%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.