Всего трейдов:
50
Прибыльных трейдов:
16 (32.00%)
Убыточных трейдов:
34 (68.00%)
Лучший трейд:
12.00 USD
Худший трейд:
-11.19 USD
Общая прибыль:
114.27 USD (3 898 pips)
Общий убыток:
-237.54 USD (7 697 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (33.15 USD)
Макс. прибыль в серии:
33.15 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.35
Торговая активность:
7.06%
Макс. загрузка депозита:
3.21%
Последний трейд:
7 минут
Трейдов в неделю:
50
Ср. время удержания:
2 минуты
Фактор восстановления:
-0.86
Длинных трейдов:
2 (4.00%)
Коротких трейдов:
48 (96.00%)
Профит фактор:
0.48
Мат. ожидание:
-2.47 USD
Средняя прибыль:
7.14 USD
Средний убыток:
-6.99 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-40.83 USD)
Макс. убыток в серии:
-40.83 USD (6)
Прирост в месяц:
-12.33%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
143.37 USD
Максимальная:
143.37 USD (14.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.34% (143.37 USD)
По эквити:
0.86% (8.04 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-123
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-3.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +12.00 USD
Худший трейд: -11 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +33.15 USD
Макс. убыток в серии: -40.83 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 6
|
Darwinex-Live
|0.00 × 15
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 20
|0.00 × 2
|
Imperatum-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 20
|
RoboForexEU-Pro
|0.00 × 4
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.09 × 32
|
Pepperstone-Edge07
|0.38 × 13
|
ICMarkets-Live02
|0.47 × 15
|
ICMarkets-Live16
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.73 × 15
|
Tickmill-Live09
|1.00 × 1
|
Pepperstone-01
|1.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|1.10 × 10
|
AxioryAsia-02Live
|1.20 × 10
Gold Scalp
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
1000 USD в месяц
-12%
0
0
USD
USD
877
USD
USD
1
100%
50
32%
7%
0.48
-2.47
USD
USD
14%
1:500