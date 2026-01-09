- 成长
交易:
56
盈利交易:
17 (30.35%)
亏损交易:
39 (69.64%)
最好交易:
12.00 USD
最差交易:
-11.19 USD
毛利:
119.91 USD (4 091 pips)
毛利亏损:
-256.95 USD (8 311 pips)
最大连续赢利:
4 (33.15 USD)
最大连续盈利:
33.15 USD (4)
夏普比率:
-0.36
交易活动:
7.06%
最大入金加载:
3.21%
最近交易:
20 几分钟前
每周交易:
56
平均持有时间:
2 分钟
采收率:
-0.96
长期交易:
2 (3.57%)
短期交易:
54 (96.43%)
利润因子:
0.47
预期回报:
-2.45 USD
平均利润:
7.05 USD
平均损失:
-6.59 USD
最大连续失误:
6 (-40.83 USD)
最大连续亏损:
-40.83 USD (6)
每月增长:
-13.70%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
143.37 USD
最大值:
143.37 USD (14.34%)
相对跌幅:
结余:
14.34% (143.37 USD)
净值:
0.86% (8.04 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|56
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-137
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-4.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
最好交易: +12.00 USD
最差交易: -11 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +33.15 USD
最大连续亏损: -40.83 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live02 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 6
|
Darwinex-Live
|0.00 × 15
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 20
|0.00 × 2
|
Imperatum-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 20
|
RoboForexEU-Pro
|0.00 × 4
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.09 × 32
|
Pepperstone-Edge07
|0.38 × 13
|
ICMarkets-Live02
|0.47 × 15
|
ICMarkets-Live16
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.73 × 15
|
Tickmill-Live09
|1.00 × 1
|
Pepperstone-01
|1.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|1.10 × 10
|
AxioryAsia-02Live
|1.20 × 10
Gold Scalp
没有评论
