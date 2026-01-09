- Büyüme
İşlemler:
207
Kârla kapanan işlemler:
154 (74.39%)
Zararla kapanan işlemler:
53 (25.60%)
En iyi işlem:
4.51 USD
En kötü işlem:
-8.66 USD
Brüt kâr:
300.42 USD (32 741 pips)
Brüt zarar:
-112.54 USD (10 373 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (56.05 USD)
Maksimum ardışık kâr:
56.05 USD (27)
Sharpe oranı:
0.41
Alım-satım etkinliği:
83.70%
Maks. mevduat yükü:
29.33%
En son işlem:
56 dakika önce
Hafta başına işlemler:
207
Ort. tutma süresi:
9 dakika
Düzelme faktörü:
3.54
Alış işlemleri:
192 (92.75%)
Satış işlemleri:
15 (7.25%)
Kâr faktörü:
2.67
Beklenen getiri:
0.91 USD
Ortalama kâr:
1.95 USD
Ortalama zarar:
-2.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-53.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-53.10 USD (14)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.60 USD
Maksimum:
53.10 USD (4.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.45% (53.10 USD)
Varlığa göre:
6.15% (71.63 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|207
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|188
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|22K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.51 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +56.05 USD
Maksimum ardışık zarar: -53.10 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge02
|0.08 × 12
|
ICMarketsSC-Live24
|0.13 × 45
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.17 × 6
|
ICMarkets-Live22
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live04
|0.58 × 53
|
ICMarketsSC-Live16
|0.62 × 39
|
ICMarketsSC-Live27
|0.78 × 80
|
ICMarketsSC-Live09
|0.79 × 29
|
BlackBullMarkets-Live
|0.80 × 5
|
WindsorBrokers-REAL
|0.92 × 135
|
BlueberryMarkets-Live
|0.94 × 51
|
EGlobalTrade-Classic3
|1.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live03
|1.05 × 1102
|
ICMarketsSC-Live31
|1.24 × 92
|
TitanFX-03
|1.46 × 174
|
Exness-Real9
|1.63 × 82
|
TickmillEU-Live
|1.70 × 128
|
Axi-US07-Live
|1.76 × 159
|
Exness-Real7
|1.96 × 84
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|2.25 × 131
|
RoboForex-ECN
|2.31 × 524
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
19%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
1
0%
207
74%
84%
2.66
0.91
USD
USD
6%
1:500