Ihar Kisialevich

XAUUSDSCALP

Ihar Kisialevich
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 19%
RoboForex-ECN-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
207
Прибыльных трейдов:
154 (74.39%)
Убыточных трейдов:
53 (25.60%)
Лучший трейд:
4.51 USD
Худший трейд:
-8.66 USD
Общая прибыль:
300.42 USD (32 741 pips)
Общий убыток:
-112.54 USD (10 373 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (56.05 USD)
Макс. прибыль в серии:
56.05 USD (27)
Коэффициент Шарпа:
0.41
Торговая активность:
83.70%
Макс. загрузка депозита:
29.33%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
207
Ср. время удержания:
9 минут
Фактор восстановления:
3.54
Длинных трейдов:
192 (92.75%)
Коротких трейдов:
15 (7.25%)
Профит фактор:
2.67
Мат. ожидание:
0.91 USD
Средняя прибыль:
1.95 USD
Средний убыток:
-2.12 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-53.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-53.10 USD (14)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.60 USD
Максимальная:
53.10 USD (4.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.45% (53.10 USD)
По эквити:
6.15% (71.63 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 207
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 188
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 22K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4.51 USD
Худший трейд: -9 USD
Макс. серия выигрышей: 27
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +56.05 USD
Макс. убыток в серии: -53.10 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 6
Pepperstone-Edge02
0.08 × 12
ICMarketsSC-Live24
0.13 × 45
TradersGlobalGroup-Live 2
0.17 × 6
ICMarkets-Live22
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live04
0.58 × 53
ICMarketsSC-Live16
0.62 × 39
ICMarketsSC-Live27
0.78 × 80
ICMarketsSC-Live09
0.79 × 29
BlackBullMarkets-Live
0.80 × 5
WindsorBrokers-REAL
0.92 × 135
BlueberryMarkets-Live
0.94 × 51
EGlobalTrade-Classic3
1.00 × 15
ICMarketsSC-Live03
1.05 × 1102
ICMarketsSC-Live31
1.24 × 92
TitanFX-03
1.46 × 174
Exness-Real9
1.63 × 82
TickmillEU-Live
1.70 × 128
Axi-US07-Live
1.76 × 159
Exness-Real7
1.96 × 84
TradeMaxGlobal-Live5
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
2.25 × 131
RoboForex-ECN
2.31 × 524
еще 50...
Нет отзывов
2026.01.09 03:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 03:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.