Всего трейдов:
207
Прибыльных трейдов:
154 (74.39%)
Убыточных трейдов:
53 (25.60%)
Лучший трейд:
4.51 USD
Худший трейд:
-8.66 USD
Общая прибыль:
300.42 USD (32 741 pips)
Общий убыток:
-112.54 USD (10 373 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (56.05 USD)
Макс. прибыль в серии:
56.05 USD (27)
Коэффициент Шарпа:
0.41
Торговая активность:
83.70%
Макс. загрузка депозита:
29.33%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
207
Ср. время удержания:
9 минут
Фактор восстановления:
3.54
Длинных трейдов:
192 (92.75%)
Коротких трейдов:
15 (7.25%)
Профит фактор:
2.67
Мат. ожидание:
0.91 USD
Средняя прибыль:
1.95 USD
Средний убыток:
-2.12 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-53.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-53.10 USD (14)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.60 USD
Максимальная:
53.10 USD (4.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.45% (53.10 USD)
По эквити:
6.15% (71.63 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|207
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|188
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|22K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +4.51 USD
Худший трейд: -9 USD
Макс. серия выигрышей: 27
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +56.05 USD
Макс. убыток в серии: -53.10 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge02
|0.08 × 12
|
ICMarketsSC-Live24
|0.13 × 45
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.17 × 6
|
ICMarkets-Live22
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live04
|0.58 × 53
|
ICMarketsSC-Live16
|0.62 × 39
|
ICMarketsSC-Live27
|0.78 × 80
|
ICMarketsSC-Live09
|0.79 × 29
|
BlackBullMarkets-Live
|0.80 × 5
|
WindsorBrokers-REAL
|0.92 × 135
|
BlueberryMarkets-Live
|0.94 × 51
|
EGlobalTrade-Classic3
|1.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live03
|1.05 × 1102
|
ICMarketsSC-Live31
|1.24 × 92
|
TitanFX-03
|1.46 × 174
|
Exness-Real9
|1.63 × 82
|
TickmillEU-Live
|1.70 × 128
|
Axi-US07-Live
|1.76 × 159
|
Exness-Real7
|1.96 × 84
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|2.25 × 131
|
RoboForex-ECN
|2.31 × 524
