トレード:
207
利益トレード:
154 (74.39%)
損失トレード:
53 (25.60%)
ベストトレード:
4.51 USD
最悪のトレード:
-8.66 USD
総利益:
300.42 USD (32 741 pips)
総損失:
-112.54 USD (10 373 pips)
最大連続の勝ち:
27 (56.05 USD)
最大連続利益:
56.05 USD (27)
シャープレシオ:
0.41
取引アクティビティ:
83.70%
最大入金額:
29.33%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
207
平均保有時間:
9 分
リカバリーファクター:
3.54
長いトレード:
192 (92.75%)
短いトレード:
15 (7.25%)
プロフィットファクター:
2.67
期待されたペイオフ:
0.91 USD
平均利益:
1.95 USD
平均損失:
-2.12 USD
最大連続の負け:
14 (-53.10 USD)
最大連続損失:
-53.10 USD (14)
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.60 USD
最大の:
53.10 USD (4.45%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.45% (53.10 USD)
エクイティによる:
6.15% (71.63 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|207
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|188
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|22K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +4.51 USD
最悪のトレード: -9 USD
最大連続の勝ち: 27
最大連続の負け: 14
最大連続利益: +56.05 USD
最大連続損失: -53.10 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge02
|0.08 × 12
|
ICMarketsSC-Live24
|0.13 × 45
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.17 × 6
|
ICMarkets-Live22
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live04
|0.58 × 53
|
ICMarketsSC-Live16
|0.62 × 39
|
ICMarketsSC-Live27
|0.78 × 80
|
ICMarketsSC-Live09
|0.79 × 29
|
BlackBullMarkets-Live
|0.80 × 5
|
WindsorBrokers-REAL
|0.92 × 135
|
BlueberryMarkets-Live
|0.94 × 51
|
EGlobalTrade-Classic3
|1.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live03
|1.05 × 1102
|
ICMarketsSC-Live31
|1.24 × 92
|
TitanFX-03
|1.46 × 174
|
Exness-Real9
|1.63 × 82
|
TickmillEU-Live
|1.70 × 128
|
Axi-US07-Live
|1.76 × 159
|
Exness-Real7
|1.96 × 84
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|2.25 × 131
|
RoboForex-ECN
|2.31 × 524
