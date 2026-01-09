- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
347
Transacciones Rentables:
239 (68.87%)
Transacciones Irrentables:
108 (31.12%)
Mejor transacción:
27.61 USD
Peor transacción:
-44.49 USD
Beneficio Bruto:
600.79 USD (46 746 pips)
Pérdidas Brutas:
-510.04 USD (30 936 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
27 (56.05 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
65.53 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
19.67%
Carga máxima del depósito:
79.78%
Último trade:
5 minutos
Trades a la semana:
347
Tiempo medio de espera:
10 minutos
Factor de Recuperación:
0.30
Transacciones Largas:
285 (82.13%)
Transacciones Cortas:
62 (17.87%)
Factor de Beneficio:
1.18
Beneficio Esperado:
0.26 USD
Beneficio medio:
2.51 USD
Pérdidas medias:
-4.72 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
31 (-289.56 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-289.56 USD (31)
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
80.97 USD
Máxima:
301.60 USD (24.45%)
Reducción relativa:
De balance:
24.45% (301.60 USD)
De fondos:
20.78% (198.39 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|347
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|91
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|16K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +27.61 USD
Peor transacción: -44 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 31
Beneficio máximo consecutivo: +56.05 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -289.56 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge02
|0.08 × 12
|
ICMarketsSC-Live24
|0.13 × 45
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.17 × 6
|
ICMarkets-Live22
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live04
|0.58 × 53
|
ICMarketsSC-Live16
|0.62 × 39
|
ICMarketsSC-Live27
|0.78 × 80
|
ICMarketsSC-Live09
|0.79 × 29
|
BlackBullMarkets-Live
|0.80 × 5
|
WindsorBrokers-REAL
|0.92 × 135
|
BlueberryMarkets-Live
|0.94 × 51
|
EGlobalTrade-Classic3
|1.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live03
|1.05 × 1102
|
ICMarketsSC-Live31
|1.24 × 92
|
TitanFX-03
|1.46 × 174
|
Exness-Real9
|1.63 × 82
|
TickmillEU-Live
|1.70 × 128
|
Axi-US07-Live
|1.76 × 159
|
Exness-Real7
|1.96 × 84
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|2.25 × 131
|
RoboForex-ECN
|2.31 × 524
otros 50...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
9%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
1
0%
347
68%
20%
1.17
0.26
USD
USD
24%
1:500