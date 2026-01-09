SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / XAUUSDSCALP
Ihar Kisialevich

XAUUSDSCALP

Ihar Kisialevich
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
incremento desde 2026 9%
RoboForex-ECN-2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
347
Transacciones Rentables:
239 (68.87%)
Transacciones Irrentables:
108 (31.12%)
Mejor transacción:
27.61 USD
Peor transacción:
-44.49 USD
Beneficio Bruto:
600.79 USD (46 746 pips)
Pérdidas Brutas:
-510.04 USD (30 936 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
27 (56.05 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
65.53 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
19.67%
Carga máxima del depósito:
79.78%
Último trade:
5 minutos
Trades a la semana:
347
Tiempo medio de espera:
10 minutos
Factor de Recuperación:
0.30
Transacciones Largas:
285 (82.13%)
Transacciones Cortas:
62 (17.87%)
Factor de Beneficio:
1.18
Beneficio Esperado:
0.26 USD
Beneficio medio:
2.51 USD
Pérdidas medias:
-4.72 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
31 (-289.56 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-289.56 USD (31)
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
80.97 USD
Máxima:
301.60 USD (24.45%)
Reducción relativa:
De balance:
24.45% (301.60 USD)
De fondos:
20.78% (198.39 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 347
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 91
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 16K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +27.61 USD
Peor transacción: -44 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 31
Beneficio máximo consecutivo: +56.05 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -289.56 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 6
Pepperstone-Edge02
0.08 × 12
ICMarketsSC-Live24
0.13 × 45
TradersGlobalGroup-Live 2
0.17 × 6
ICMarkets-Live22
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live04
0.58 × 53
ICMarketsSC-Live16
0.62 × 39
ICMarketsSC-Live27
0.78 × 80
ICMarketsSC-Live09
0.79 × 29
BlackBullMarkets-Live
0.80 × 5
WindsorBrokers-REAL
0.92 × 135
BlueberryMarkets-Live
0.94 × 51
EGlobalTrade-Classic3
1.00 × 15
ICMarketsSC-Live03
1.05 × 1102
ICMarketsSC-Live31
1.24 × 92
TitanFX-03
1.46 × 174
Exness-Real9
1.63 × 82
TickmillEU-Live
1.70 × 128
Axi-US07-Live
1.76 × 159
Exness-Real7
1.96 × 84
TradeMaxGlobal-Live5
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
2.25 × 131
RoboForex-ECN
2.31 × 524
otros 50...
No hay comentarios
2026.01.09 03:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 03:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
