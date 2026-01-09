- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
207
Profit Trade:
154 (74.39%)
Loss Trade:
53 (25.60%)
Best Trade:
4.51 USD
Worst Trade:
-8.66 USD
Profitto lordo:
300.42 USD (32 741 pips)
Perdita lorda:
-112.54 USD (10 373 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (56.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
56.05 USD (27)
Indice di Sharpe:
0.41
Attività di trading:
83.70%
Massimo carico di deposito:
29.33%
Ultimo trade:
56 minuti fa
Trade a settimana:
207
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
3.54
Long Trade:
192 (92.75%)
Short Trade:
15 (7.25%)
Fattore di profitto:
2.67
Profitto previsto:
0.91 USD
Profitto medio:
1.95 USD
Perdita media:
-2.12 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-53.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-53.10 USD (14)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.60 USD
Massimale:
53.10 USD (4.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.45% (53.10 USD)
Per equità:
6.15% (71.63 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|207
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|188
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|22K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.51 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +56.05 USD
Massima perdita consecutiva: -53.10 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge02
|0.08 × 12
|
ICMarketsSC-Live24
|0.13 × 45
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.17 × 6
|
ICMarkets-Live22
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live04
|0.58 × 53
|
ICMarketsSC-Live16
|0.62 × 39
|
ICMarketsSC-Live27
|0.78 × 80
|
ICMarketsSC-Live09
|0.79 × 29
|
BlackBullMarkets-Live
|0.80 × 5
|
WindsorBrokers-REAL
|0.92 × 135
|
BlueberryMarkets-Live
|0.94 × 51
|
EGlobalTrade-Classic3
|1.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live03
|1.05 × 1102
|
ICMarketsSC-Live31
|1.24 × 92
|
TitanFX-03
|1.46 × 174
|
Exness-Real9
|1.63 × 82
|
TickmillEU-Live
|1.70 × 128
|
Axi-US07-Live
|1.76 × 159
|
Exness-Real7
|1.96 × 84
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|2.25 × 131
|
RoboForex-ECN
|2.31 × 524
50 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
19%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
1
0%
207
74%
84%
2.66
0.91
USD
USD
6%
1:500