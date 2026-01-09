SinaisSeções
Ihar Kisialevich

XAUUSDSCALP

Ihar Kisialevich
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
crescimento desde 2026 19%
RoboForex-ECN-2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
207
Negociações com lucro:
154 (74.39%)
Negociações com perda:
53 (25.60%)
Melhor negociação:
4.51 USD
Pior negociação:
-8.66 USD
Lucro bruto:
300.42 USD (32 741 pips)
Perda bruta:
-112.54 USD (10 373 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
27 (56.05 USD)
Máximo lucro consecutivo:
56.05 USD (27)
Índice de Sharpe:
0.41
Atividade de negociação:
83.70%
Depósito máximo carregado:
29.33%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
207
Tempo médio de espera:
9 minutos
Fator de recuperação:
3.54
Negociações longas:
192 (92.75%)
Negociações curtas:
15 (7.25%)
Fator de lucro:
2.67
Valor esperado:
0.91 USD
Lucro médio:
1.95 USD
Perda média:
-2.12 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-53.10 USD)
Máxima perda consecutiva:
-53.10 USD (14)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.60 USD
Máximo:
53.10 USD (4.45%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.45% (53.10 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.15% (71.63 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 207
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 188
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 22K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +4.51 USD
Pior negociação: -9 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 27
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +56.05 USD
Máxima perda consecutiva: -53.10 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 6
Pepperstone-Edge02
0.08 × 12
ICMarketsSC-Live24
0.13 × 45
TradersGlobalGroup-Live 2
0.17 × 6
ICMarkets-Live22
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live04
0.58 × 53
ICMarketsSC-Live16
0.62 × 39
ICMarketsSC-Live27
0.78 × 80
ICMarketsSC-Live09
0.79 × 29
BlackBullMarkets-Live
0.80 × 5
WindsorBrokers-REAL
0.92 × 135
BlueberryMarkets-Live
0.94 × 51
EGlobalTrade-Classic3
1.00 × 15
ICMarketsSC-Live03
1.05 × 1102
ICMarketsSC-Live31
1.24 × 92
TitanFX-03
1.46 × 174
Exness-Real9
1.63 × 82
TickmillEU-Live
1.70 × 128
Axi-US07-Live
1.76 × 159
Exness-Real7
1.96 × 84
TradeMaxGlobal-Live5
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
2.25 × 131
RoboForex-ECN
2.31 × 524
50 mais ...
Sem comentários
2026.01.09 03:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 03:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
