- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
207
Negociações com lucro:
154 (74.39%)
Negociações com perda:
53 (25.60%)
Melhor negociação:
4.51 USD
Pior negociação:
-8.66 USD
Lucro bruto:
300.42 USD (32 741 pips)
Perda bruta:
-112.54 USD (10 373 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
27 (56.05 USD)
Máximo lucro consecutivo:
56.05 USD (27)
Índice de Sharpe:
0.41
Atividade de negociação:
83.70%
Depósito máximo carregado:
29.33%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
207
Tempo médio de espera:
9 minutos
Fator de recuperação:
3.54
Negociações longas:
192 (92.75%)
Negociações curtas:
15 (7.25%)
Fator de lucro:
2.67
Valor esperado:
0.91 USD
Lucro médio:
1.95 USD
Perda média:
-2.12 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-53.10 USD)
Máxima perda consecutiva:
-53.10 USD (14)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.60 USD
Máximo:
53.10 USD (4.45%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.45% (53.10 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.15% (71.63 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|207
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|188
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|22K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +4.51 USD
Pior negociação: -9 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 27
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +56.05 USD
Máxima perda consecutiva: -53.10 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge02
|0.08 × 12
|
ICMarketsSC-Live24
|0.13 × 45
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.17 × 6
|
ICMarkets-Live22
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live04
|0.58 × 53
|
ICMarketsSC-Live16
|0.62 × 39
|
ICMarketsSC-Live27
|0.78 × 80
|
ICMarketsSC-Live09
|0.79 × 29
|
BlackBullMarkets-Live
|0.80 × 5
|
WindsorBrokers-REAL
|0.92 × 135
|
BlueberryMarkets-Live
|0.94 × 51
|
EGlobalTrade-Classic3
|1.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live03
|1.05 × 1102
|
ICMarketsSC-Live31
|1.24 × 92
|
TitanFX-03
|1.46 × 174
|
Exness-Real9
|1.63 × 82
|
TickmillEU-Live
|1.70 × 128
|
Axi-US07-Live
|1.76 × 159
|
Exness-Real7
|1.96 × 84
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|2.25 × 131
|
RoboForex-ECN
|2.31 × 524
50 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
19%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
1
0%
207
74%
84%
2.66
0.91
USD
USD
6%
1:500