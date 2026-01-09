- 자본
- 축소
트레이드:
336
이익 거래:
229 (68.15%)
손실 거래:
107 (31.85%)
최고의 거래:
27.61 USD
최악의 거래:
-44.49 USD
총 수익:
565.46 USD (45 138 pips)
총 손실:
-508.52 USD (30 917 pips)
연속 최대 이익:
27 (56.05 USD)
연속 최대 이익:
65.53 USD (3)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
24.59%
최대 입금량:
79.78%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
336
평균 유지 시간:
10 분
회복 요인:
0.19
롱(주식매수):
280 (83.33%)
숏(주식차입매도):
56 (16.67%)
수익 요인:
1.11
기대수익:
0.17 USD
평균 이익:
2.47 USD
평균 손실:
-4.75 USD
연속 최대 손실:
31 (-289.56 USD)
연속 최대 손실:
-289.56 USD (31)
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
80.97 USD
최대한의:
301.60 USD (24.45%)
상대적 삭감:
잔고별:
24.45% (301.60 USD)
자본금별:
20.78% (198.39 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|336
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|57
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|14K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +27.61 USD
최악의 거래: -44 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 31
연속 최대 이익: +56.05 USD
연속 최대 손실: -289.56 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge02
|0.08 × 12
|
ICMarketsSC-Live24
|0.13 × 45
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.17 × 6
|
ICMarkets-Live22
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live04
|0.58 × 53
|
ICMarketsSC-Live16
|0.62 × 39
|
ICMarketsSC-Live27
|0.78 × 80
|
ICMarketsSC-Live09
|0.79 × 29
|
BlackBullMarkets-Live
|0.80 × 5
|
WindsorBrokers-REAL
|0.92 × 135
|
BlueberryMarkets-Live
|0.94 × 51
|
EGlobalTrade-Classic3
|1.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live03
|1.05 × 1102
|
ICMarketsSC-Live31
|1.24 × 92
|
TitanFX-03
|1.46 × 174
|
Exness-Real9
|1.63 × 82
|
TickmillEU-Live
|1.70 × 128
|
Axi-US07-Live
|1.76 × 159
|
Exness-Real7
|1.96 × 84
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|2.25 × 131
|
RoboForex-ECN
|2.31 × 524
리뷰 없음
