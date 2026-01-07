- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
8 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
5.50 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
12.25 USD (1 221 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
8 (12.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
12.25 USD (8)
Sharpe oranı:
0.84
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
48.49%
En son işlem:
19 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
3 (37.50%)
Satış işlemleri:
5 (62.50%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
1.53 USD
Ortalama kâr:
1.53 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
24.40%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
22.54% (14.08 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|1.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5.50 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +12.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AUSForex-Live
|0.00 × 2
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real-4
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 2
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 1
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Real
|0.00 × 2
|
IronFXBM-Real4
|0.00 × 1
|
ACYFX-Live
|0.20 × 10
|
TitanFX-Demo01
|0.28 × 39
|
Tickmill-Live04
|0.31 × 133
|
UniverseWheel-Live
|0.31 × 195
|
ICMarketsSC-Live04
|0.41 × 54
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.43 × 28
|
XMGlobal-Real 26
|0.43 × 14
|
AxiTrader-US06-Live
|0.50 × 2
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live19
|0.50 × 2
|
EquitiGroup-Live
|0.50 × 4
|
Tickmill-Live02
|0.52 × 8591
|
Tickmill-Live09
|0.52 × 42
İnceleme yok
