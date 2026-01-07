- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
8 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
5.50 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
12.25 USD (1 221 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
8 (12.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12.25 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.84
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
48.49%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
3 (37.50%)
Short Trade:
5 (62.50%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
1.53 USD
Profitto medio:
1.53 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
24.40%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
22.54% (14.08 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|1.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.50 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +12.25 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AUSForex-Live
|0.00 × 2
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real-4
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 2
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 1
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Real
|0.00 × 2
|
IronFXBM-Real4
|0.00 × 1
|
ACYFX-Live
|0.20 × 10
|
TitanFX-Demo01
|0.28 × 39
|
Tickmill-Live04
|0.31 × 133
|
UniverseWheel-Live
|0.31 × 195
|
ICMarketsSC-Live04
|0.41 × 54
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.43 × 28
|
XMGlobal-Real 26
|0.43 × 14
|
AxiTrader-US06-Live
|0.50 × 2
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live19
|0.50 × 2
|
EquitiGroup-Live
|0.50 × 4
|
Tickmill-Live02
|0.52 × 8591
|
Tickmill-Live09
|0.52 × 42
233 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
24%
0
0
USD
USD
62
USD
USD
3
100%
8
100%
100%
n/a
1.53
USD
USD
23%
1:100